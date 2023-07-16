Hipertermi ‘ateş' ile aynı şey değil

Son günlerde aşırı sıcaklar ile gündeme gelen Hipertermi, veya ısı hastalığı, anormal derecede yüksek bir vücut sıcaklığıdır. Genellikle sıcak, nemli havalarda çok fazla fiziksel aktivite yapmanın sonucunda meydana gelmektedir. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Acil Servis Uzmanı, Doç. Dr. Ali Osman Yıldırım "Hipertermi, vücudunuzun salabileceğinden daha fazla ısı emdiğinde veya ürettiğinde ortaya çıkar. Bir insanın normal vücut ısısı yaklaşık 36-36,5 santigrat derecedir. 38 santigrat derecenin üzerindeki herhangi bir vücut sıcaklığı ortalamanın üstünde değer verir. Hipertermi genellikle sıcak, nemli koşullarda aşırı zorlamanın sonucudur. Hiperterminin çoğu formu önlenebilir" dedi. Yıldırım "Burada önemli olan; Hipertermi ateşle aynı şey değildir. Hipertermiye sahip olduğunuzda vücut ısınız, hipotalamusunuz (beyninizin birçok vücut fonksiyonunu kontrol eden kısmı) tarafından kontrol edilen belirli bir "ayar noktasının" üzerine çıkar. Ancak ateşiniz olduğunda, hipotalamusunuz aslında vücudunuzun ayar noktası sıcaklığını yükseltir. Vücut sıcaklığındaki bu kasıtlı artış, vücudunuzun bir hastalık veya enfeksiyonla savaşma girişimidir" diye konuştu.

