Hipertansiyonun reçetesi: Hareket

Orta ya da yüksek yoğunlukta egzersiz yapan bireylerde kalp hastalıklarına bağlı ölüm oranları yüzde 15 daha düşüktür. Dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam tarzında hipertansiyon hastalarına en az 30 dakika süreyle ve haftada 5-7 gün arasında olacak şekilde orta yoğunlukta dinamik aerobik egzersizler (yürüme, bisiklete binme, yüzme) önerilmektedir. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Kardiyoloji bölümünden Dr. Öğrt. Üyesi Mert Sarılar "Egzersiz ile birlikte ilk olarak sistolik kan basıncında ani bir yükselme meydana gelir, sonrasında hızlı bir düşüş ile kan basıncı normal seviyelerine döner. Çeşitli gözlemsel çalışmalar sonunda düzenli aerobik egzersizin hipertansiyondan korunmada ve hipertansiyon tedavisinde faydalı olduğu gösterilmiştir. Hatta bu sayede kardiyovasküler riski azaltmaktadır" dedi. Dr. Öğrt. Üyesi Mert Sarılar "Egzersizin kan basıncı ve kalp sağlığı üzerine olan olumlu etkisi birçok bilimsel çalışma ile gösterilmiş olup hipertansiyonu olsun ya da olmasın tüm hastalara düzenli egzersiz önerilmektedir. Ancak özellikle egzersiz ve yaşam tarzı değişikliği ile etin kan basıncı kontrolü sağlanamayan hastalarda uzun süreli ilaç tedavisi ve ilgili uzman hekim muayenesi şarttır" diye konuştu.

