VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Görme engelli seçmenlerin oy pusulalarında yeni düzenleme!
Erbaş'tan teravih namazı açıklaması
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'a gitti
Kral Şakir Ankara'da
Candan ziyafet
Tekin arkadaşlık
Bahçeli'den fahiş fiyat açıklaması
"Tüm dünya sizden müjde bekliyor"
Gülben şıklığı
Yemini bozdular
3 yıl sonra sete dönüş
Samsak Döveci rekor kırdı
Babalığı erteledi
TikTok konseri verecek
Haftada 2 gün görüşürüz
Prostat büyümesinin 9 önemli belirtisi
Elma maskesi cildi aydınlatıyor
Kemik kırıkları 'kanser' habercisi olabilir
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -29 Mart
Hipertansiyonun reçetesi: Hareket
HDP'linin PKK tarifi!
Dünya Türkiye'nin hamlelerini konuşuyor
Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de!
Rusya birlikleri Belarus'a çekildi!
29 Mart 2022 Salı 08:00:00 - Güncelleme:29 Mart 2022 Salı 09:12:00

Hipertansiyonun reçetesi: Hareket

ABONE OL

Orta ya da yüksek yoğunlukta egzersiz yapan bireylerde kalp hastalıklarına bağlı ölüm oranları yüzde 15 daha düşüktür. Dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam tarzında hipertansiyon hastalarına en az 30 dakika süreyle ve haftada 5-7 gün arasında olacak şekilde orta yoğunlukta dinamik aerobik egzersizler (yürüme, bisiklete binme, yüzme) önerilmektedir.

Orta ya da yüksek yoğunlukta egzersiz yapan bireylerde kalp hastalıklarına bağlı ölüm oranları yüzde 15 daha düşüktür. Dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam tarzında hipertansiyon hastalarına en az 30 dakika süreyle ve haftada 5-7 gün arasında olacak şekilde orta yoğunlukta dinamik aerobik egzersizler (yürüme, bisiklete binme, yüzme) önerilmektedir. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Kardiyoloji bölümünden Dr. Öğrt. Üyesi Mert Sarılar "Egzersiz ile birlikte ilk olarak sistolik kan basıncında ani bir yükselme meydana gelir, sonrasında hızlı bir düşüş ile kan basıncı normal seviyelerine döner. Çeşitli gözlemsel çalışmalar sonunda düzenli aerobik egzersizin hipertansiyondan korunmada ve hipertansiyon tedavisinde faydalı olduğu gösterilmiştir. Hatta bu sayede kardiyovasküler riski azaltmaktadır" dedi. Dr. Öğrt. Üyesi Mert Sarılar "Egzersizin kan basıncı ve kalp sağlığı üzerine olan olumlu etkisi birçok bilimsel çalışma ile gösterilmiş olup hipertansiyonu olsun ya da olmasın tüm hastalara düzenli egzersiz önerilmektedir. Ancak özellikle egzersiz ve yaşam tarzı değişikliği ile etin kan basıncı kontrolü sağlanamayan hastalarda uzun süreli ilaç tedavisi ve ilgili uzman hekim muayenesi şarttır" diye konuştu.

Etiketler : HİPERTANSİYONUN REÇETESİ: HAREKET Dr. Öğrt. Üyesi Mert Sarılar Hipertansiyon
Nikâh yüzüğü hazır

Nikâh yüzüğü hazır
Anne-kız aynı dizide

Anne-kız aynı dizide
İkisine de mutluluklar

İkisine de mutluluklar
Saray mutfağına girdi

Saray mutfağına girdi
Yeni proje heyecanı

Yeni proje heyecanı
Bahara merhaba

Bahara merhaba
5 milyonluk büstiyer

5 milyonluk büstiyer
Gülşen'i konuşmak yasak

Gülşen'i konuşmak yasak
İkinci kız yolda!

İkinci kız yolda!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER