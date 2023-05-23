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23 Mayıs 2023 Salı 07:22:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 07:22:00

Hipertansiyon kalp ve gözleri yoruyor

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Hipertansiyon görülme oranının yaş ilerledikçe arttığına dikkat çeken Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Vural, "Buna karşın tansiyon yüksekliği genellikle ilk olarak 35-50 yaşlarında saptanır.

Hipertansiyon görülme oranının yaş ilerledikçe arttığına dikkat çeken Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Vural, "Buna karşın tansiyon yüksekliği genellikle ilk olarak 35-50 yaşlarında saptanır. 50 yaşın altındaki grupta erkeklerde daha sıktır. 55 yaşından sonra ise kadınlarda görülme sıklığı daha fazladır. Hipertansiyonun hasar oluşturduğu başlıca organlar kalp, beyin, gözler ve böbreklerdir" dedi. Tedavi yollarından bahseden Prof. Dr. Vural, "Hipertansiyon tedavisinin temelinde yaşam tarzı değişiklikleri yatar. Aynı zamanda tedavinin önemli bir bölümünü de ilaç tedavisi oluşturur. Hipertansiyon önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır ve mutlaka bir doktor tarafından takip edilmelidir" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Hipertansiyon Prof. Dr. Ahmet Hakan Vural Kalp ve Damar Cerrahisi
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