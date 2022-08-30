Hipertansiyon işitme kaybı sebebi

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 2050 yılına kadar 700 milyondan fazla insanın işitme kaybı yaşayacağı tahmin ediliyor. Çocukluktan ileri yaşlara kadar görülen ve çoğunlukla yaşlı yetişkinleri etkileyen işitme kaybının sadece "iyi duyamama" sorunu olmadığını söyleyen Odyoloji Doktoru Bahtiyar Çelikgün, "İşitme kaybı, iletişimi ve sosyal etkiletişimi engelleyerek sosyal izolasyona neden oluyor. Yaşlanma, genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerle birlikte hipertansiyon da işitme kaybı için bir risk faktörü. Bu riskleri taşıyan kişilerin belirli aralıklarla işitme testi yaptırması işitme sağlığı açısından önemli" açıklamasında bulundu.

