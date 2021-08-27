Hipertansiyon hasta sayısı iki katına çıktı

Dünyada son 30 yılda hipertansiyonla yaşayan yetişkin sayısının iki katına çıkarak 1,2 milyarı aştığı belirtildi. "The Lancet" tıp dergisinde yayımlanan araştırmada, hipertansiyon veya yüksek tansiyonun her yıl 8,5 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olduğu ve felç, iskemik kalp rahatsızlığı, diğer damar hastalıkları ve böbrek hastalığı için de risk faktörü olduğuna dikkat çekildi. Tansiyonun düşürülmesi halinde kalp krizi vakalarının dörtte bir oranında azaltılabileceği ve kalp yetmezliği ile felç vakalarının ise neredeyse yarı yarıya indirilebileceği ifade edildi.

