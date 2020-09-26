  • BIST
    1124.17
  • Dolar
    7,6604
  • Euro
    8,9115
  • Altın
    458,4930
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hindistan'dan aşı üretiminde tüm insanlığa yardım sözü
Başkan Erdoğan, Gaziantep'te konuşuyor
Balıkçının yüzü güldü! Palamutta bolluk yaşanıyor
U20 Milli Takım'da koronavirüs şoku: Avrupa Şampiyonası'ndan çekildik
Şanlıurfa'da Türk bayrağını indirmeye çalışmıştı! O şahıs tutuklandı
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu açıklandı
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 208 bini aştı
Erzurumspor 3 puanı 3 golle aldı!
Beykoz Anadolu Hisarı'nda yangın çıktı
PKK'nın finans kaynaklarına dev darbe: 1,7 ton esrar ele geçirildi
Bakan Çavuşoğlu talimat verdi: Somalili Guled Abdi Türkiye'ye getiriliyor
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da fırtına uyarısı
İngiltere'de koronavirüs önlemlerine karşı protesto düzenlendi
Terörden temizlenen Zap'ta rafting heyecanı
ABD'li komutandan itiraf gibi açıklama! "Hata ettik"
Dışişleri'nden Nijerya'daki saldırıya kınama
3 yaşındaki çocuk seyir halindeki araçtan düştü
Togo'da Başbakan Komi Selom Klassou hükümeti istifa etti
Berlusconi'nin koronavirüs testi tekrar pozitif çıktı
Taksim'de atlı polislerden maske denetimi
Beşiktaş'ta Atiba şoku! Açıklama geldi
Başkan Erdoğan: Dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik
İstanbul Beylikdüzü'nde AVM'de yangın paniği
YDS'ye gireceklere ÖSYM'den flaş saat uyarısı
26 Eylül 2020 Cumartesi 18:01:00 - Güncelleme:26 Eylül 2020 Cumartesi 18:01:00

Hindistan'dan aşı üretiminde tüm insanlığa yardım sözü

Kaynak: AA

ABONE OL

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üretim ve dağıtımında bütün ülkelere yardım etme sözü verdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna video mesajla hitap etti.

Son 9 aydır dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğini belirten Modi, bu süreçte BM'nin salgınla mücadelesinin etkinliğini sorgulayarak, örgütün reforma ihtiyaç duyduğunu ve ''dünyanın en büyük demokrasisi'' olarak tanımladığı ülkesinin BM'nin karar alma mekanizmalarında yer alması gerektiğini ifade etti.

Modi, salgın sırasında Hindistan'ın 150'den fazla ülkeye ilaç gönderdiğini vurgulayarak, ''Dünyanın en büyük aşı üreticisi olarak bugün uluslararası topluma bir güvence vermek istiyorum. Hindistan aşı üretim ve dağıtım kapasitesini insanlığın bu krizle mücadelesinde herkese yardım etmek için kullanacak.'' dedi.

Hindistan'ın aşı geliştirme çalışmalarında son aşama olan 3. aşamaya geçtiğini kaydeden Modi, ''Hindistan tüm ülkelere aşının muhafazası için soğuk zincir geliştirme ve depolamada da yardımcı olacak.'' diye konuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER