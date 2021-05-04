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04 Mayıs 2021 Salı 10:00:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2021 Salı 10:00:00

Hindistan varyantı bağışıklığı etkisizleştirebilir

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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu Koronavirüs mutasyonları hakkında açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs mutasyonları hakkında açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Hindistan varyantının, kaçış proteinleri üreterek hem aşıyı hem hastalığı geçirmiş kişilerin bağışıklığını etkisizleştirebileceğinden şüpheleniyoruz" dedi. Bulaşın 100'de yüz artmasının öldürücülüğün yüzde yüz artmasından çok daha tehlikeli olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Akkoyunlu, "Bulaşın artmasından daha fazla korkuyoruz. İngiltere, Brezilya ve Kaliforniya varyantlarında öldürücülüğün çok fazla arttığını düşünmüyoruz. İki üç varyantı birlikte taşıyan Hindistan varyantı gibi yeni varyantlar ile birlikte durum da değişebilir. Hem bulaştırma hem de öldürücülük artabilir" dedi.

Etiketler : koronavirüs hindistan varyantı muhammed emin akkoyunlu
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