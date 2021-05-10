Hindistan cevizi yağı kalbe zararlı

Hindistan cevizi yağının kilo vermede ve kalp damar hastalıklarında olumlu etkilerinin olduğuna dair söylentiler henüz bilimsel olarak kanıtlanmadı. Uzman Diyetisyen Eda Balcı, "Hindistan cevizi fazla tüketilirse kolesterole, kalp damar hastalıklarına neden olabilir. Amerikan Kalp Derneği, günlük alınan enerjinin en fazla yüzde 5-6 kadarının doymuş yağlardan alınmasını önermektedir. Yağ seçiminde de zeytinyağı, ayçiçek yağı gibi doymamış yağlar önerilmekte, tereyağ, margarin, kakao yağı ve Hindistan cevizi gibi doymuş yağlar önerilmemektedir. Doymuş yağların yüksek miktarları kötü kolesterol olarak bildiğimiz LDL kolesterolü artırabilir ve uzun vadede kalp-damar hastalıklarına neden olabilmektedir" şeklinde konuştu.

