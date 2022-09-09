Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan egoizmin bir davranış kalıbı, narsisizmin ise kişilik biçimi olduğunu belirterek, "Herkesin içinde narsistik bir çekirdek var. Psikanalist Prof. Otto Kernberg narsisizm için kötü parça diyor. Bu narsistik parça kötü parçadır. 'Hep ben' der. O içimizdeki bencil parçadır. Halk arasında narsistikler kibirli olarak bilinir. Kibir, narsistiklerin en büyük özelliğidir" ifadelerini kullandı. Tarhan "Narsistik kişilikler empati yapamaz. Bu kişiler empati yapamadıkları için hep övgüyle beslenirler. Bu kişilerin çevresine de hep bir müddet sonra kendini öven kişiler toplanır. Kimi zaman sabırlı oldukları da gözlemlenebilir. Çünkü hedefine ulaşmak için çile çekerler, zorluklara katlanırlar. Başarısız olmaktansa ölmeyi tercih ederler. Başarılı olurum ya da ölürüm mantığıyla hareket ettikleri için böyle davranırlar" dedi.

