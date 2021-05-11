Herkes glutensiz beslenmek zorunda değil

Glutensiz beslenmenin son yılların yeni diyet trendi olduğunu ve hemen hemen her markette glütensiz ürünlerin bulunduğu raflar olduğunu belirten Dr. Dyt. Serap Andaç Öztürk, Çölyak hastası olanlar ve glütene hassasiyeti olan kişiler dışında glütensiz beslenmenin şart olmadığını ifade etti. Glutenin, başta ekmek olmak üzere tahıl ağırlıklı besinlerin çoğunda yer alan, bulunduğu gıdaya kıvam veren, kabarmayı sağlayan ve ürünlerin birbirine bağlanmasına yardımcı olan bir protein türü olduğunu vurgulayan Öztürk, Çölyak hastalığı, buğday alerjisi gibi, sindirim ve emilim sorunları yaşayan insanların glutensiz beslenmesi gerektiğini belirtti. Glutensiz diyette buğday, arpa, çavdar ve bunları içine alan ürünler diyetten çıkartıldığı için yerine kurubaklagil, mısır, pirinç, patates ya da bizim "psödotahıl" olarak adlandırdığımız amarant, kinoa, karabuğdayın kullanılabileceğini söyleyen Dr. Dyt. Andaç Öztürk, "Yulaf içinse bir parantez açmak gerekebilir. Eğer diğer tahıllar ile karışmamışsa, yetişkinlerde 50 grama kadar yulaf tüketimine izin verilebilmektedir. Bunun dışında buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllardan uzak durulması gerekir" dedi.

