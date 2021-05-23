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23 Mayıs 2021 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2021 Pazar 09:30:00

Her gün şekerli içecek tüketen kadınlar dikkat! Bağırsak kanseri riskiniz fazla

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Her gün 350 mililitre şekerli gıda tüketen kadınlarda bağırsak kanseri riskinin yüzde 32 arttığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Ebru Karcı, "Obezite hastası olan kadınlarda kansere yakalanma riski 4 kat daha fazla" dedi.

Washington Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, düzenli olarak belirli bir oranın üzerinde şeker tüketen kadınlarda kolon kanserinin görülme oranının yüzde 32 arttığını dile getiren Medipol Mega Üniversite Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ebru Karcı, "Özellikle obeziteye bağlı kan şekeri yüksekliğinin kanseri artırıcı etkisinin olduğunu biliyoruz. Kadınlarda obezite üzerine yapılan çalışmalarda daha kuvvetli veriler elde edildi. Bu yağ dokusuyla alakalı bir durum. Yağ dokusundaki artışın kadınlardaki östrojen hormonunun yükselmesiyle birlikte birtakım kanser mekanizmalarını da tetiklediğini gösteren veriler var" diye konuştu.

GLİKOZ VÜCUTTA BİRİKEN BİR MADDE

Şekerli içeceklerin meme ve rahim kanserlerinde de artışa neden olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Karcı, "Obezite hastalığı olan veya genetik yatkınlığı bulunan 50 yaşın üstündeki kişilerde kanser türlerini daha çok görüyoruz. ABD'de yapılan çalışmada günlük 350 mililitre şekerli gıda alan kişilerde kolon kanserinin belirli oranda arttığını görüyoruz. Çünkü glikoz vücutta biriken bir madde olduğu için zaman içerisinde etkisini gösteriyor. Pankreası uyararak insülin salgılanmasına neden oluyor. Bu durum da obeziteyi artırıyor. Bu hastalarda aynı şekilde meme ve rahim kanseri görülme oranının da arttığı görüldü. Bu çalışmanın dışında prostat ve mide kanserinde de artış olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.

"TATLANDIRICILAR MESANE KANSERİNE NEDEN OLUYOR"

İşlenmiş şekerli gıdaların da kanser görülme riskini oldukça artırdığına dikkat çeken Ebru Karcı şu ifadeleri kullandı:

"Meyveden alınan şekerin dışındaki şeker içeren gıdalar tehlike saçıyor. Bu gıdalar hem obeziteyi hem de vücuttaki bazı kanser mekanizmalarını tetikliyor. Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği yemeliyiz. İşlenmiş gıdalardan uzak durmalıyız. Tatlandırıcıların mesane kanserine neden olduğuna dair ciddi çalışmalar var. Diyabetik hastalarda daha çok bağırsak kanseri riski artıyor. Yağ içerikli gıdaların fazla tüketilmesi sağlığımıza zarar veriyor. Her gün kırk beş dakika hafif tempolu yürüyüş yapmak gerekmektedir. Gerekiyorsa hayat tarzımızı değiştirmemiz gerekiyor. Böylelikle kanser riskini azaltmış oluruz. İşlenmiş ve ızgarada pişirilen etlerin kanser riskini özellikle de bağırsak kanserini artırdığına dair veriler var. Sigara ve alkol de kanseri ciddi oranda artırdığı için bunlardan uzak durmalıyız."

"OBEZİTE HASTALARININ KANSERE YAKALANMA RİSKİ 4 KAT DAHA FAZLA"

Obezite hastası olan kişilerde kansere yakalanma riskinin 4 kat daha fazla olduğuna değinen Karcı, "Obezite hastalarında mide ve bağırsak kanseri daha sık görülüyor. Kadınlarda ise meme ve rahim kanseri arttı. Erkeklerde ise prostat kanseri artıyor. Yüzde 50 çevresel faktörler nedeniyle kanserler oluşuyor. Kanserlerde yüzde 15 ailesel geçişlerden kaynaklanırken yüzde 35 ise mutasyonel bozukluktan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler : şekerli içecek kadınlar Obezite hastası prostat kanseri
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