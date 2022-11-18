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18 Kasım 2022 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:18 Kasım 2022 Cuma 08:30:00

Her göğüs ağrısı kalp sebepli değil

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Yanlış beslenme tarzı ve sigaranın kalp hastalıklarını tetiklediğini söyleyen uzmanlar "Kalp sağlığımız için karbonhidrattan fakir beslenmemiz gerekiyor" dedi.

Yanlış beslenme tarzı ve sigaranın kalp hastalıklarını tetiklediğini söyleyen uzmanlar "Kalp sağlığımız için karbonhidrattan fakir beslenmemiz gerekiyor" dedi. Kalp damar hastalıkları konusunda egzersizin de büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Serdar Akyüz, bisiklete binmek, yüzmek ve yürüyüş yapılabileceğini belirtirken, yürüyüşün tempolu ve günlük en az yarım saatlik olması gerektiğine dikkat çekti. Kalp damar hastalıklarında en önemli semptomun göğüs ağrısı olduğunu ifade eden Akyüz, her göğüs ağrısının kalp sebepli olmadığını ve göğüs ağrılarının yüzde 80'inin kalp dışı sebeplerden kaynaklandığını belirtti. Akyüz sözlerine şu şekilde devam etti: "Göğüs ağrıların birçoğu göğüs kafesindeki kas iskelet sistemi yapılarından kaynaklanır, bir kısmı da midemizden kaynaklanır. Burada ağrı tipi önemli. Bir insanın göğüs kafesinde yaygın bir alanda baskı veya yanma hissi varsa bunu kalp lehine değerlendirmek gerekir. Bıçak saplanır, iğne batar gibi lokal ağrılar olduğunda bunları kalp dışı değerlendirmek lazım. Tabi tek kriter bunlar değil ama kabaca göğüs ağrısı olduğunda hastaya ağrı tipini sorarız."

Etiketler : Her göğüs ağrısı kalp sebepli değil Yanlış beslenme Dr. Serdar Akyüz
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