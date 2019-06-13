Her derde deva rutabaga

Bir turp çeşidi olan Rutabaga'nın sağlığa faydası saymakla bitmiyor. Rusya'dan dünyaya yayılan bu kök bitkisi 'sarı şalgam' olarak da biliniyor. Yüksek oranda antioksidan içeriğiyle kanser hücrelerinin oluşumunu ve büyümesini önlüyor. Tümör hücrelerinde hücre ölümünü uyardığı bilinen glukozinolatları içerir. Vücuttaki su ve mineral dengesinin korunmasına yardımcı olan potasyum açısından da zengindir. Potasyum düşüklüğü, zayıflık, bulantı, kabızlık, karın krampları ve kalp çarpıntısı gibi rahatsızlıklara neden olur. Beslenme uzmanları, düzenli olarak rutabaga tüketildiğinde gerekli potasyumun alınacağını dile getiriyor.

DİYABETE ÇARE OLUR

Rutabaganın başlıca faydalarından biri yüksek C vitamini veya askorbik asit içeriğidir. Küçük bir rutabaga vücudun ihtiyacı olan günlük C vitamininin yüzde 80'lik kısmını karşılar. Çinko açısından da zengin olan rutabaga, bağışıklık sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Sindirimi kolaylaştırır. Birçok sebze gibi, rutabaga da lif alımına katkıda bulunur. Yeterli lif tüketimi kabızlık, kolon kanseri ve Tip 2 diyabet riskini azaltır.

KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTIR

Astım hastalarının rahat nefes almasını sağlayarak, şikayetlerini azaltır. Beslenme ve bitkisel tedavi uzmanları rutabaganın diğer faydalarını şu şekilde sıralıyor: 'Bağışıklığı güçlendirir, sindirim sistemini düzenler. Emziren annelerde süt miktarını artırır. Potasyum açısından zengin olduğu için, önemli ölçüde felç ve kalp krizi riskini azaltır. Ayrıca, yüksek kan basıncını düşürür yani tansiyonu dengeler. Göz sağlığı için önemli olan karotenoidleri içeren rutabaga, katarakt riskini azaltır ve hatta gözün kılcal yapısını korur.

AĞRILARI GİDERİR

Rutabaganın ağrı giderici etkisi olduğunu vurgulayan uzmanlar; “Her gün bir bardak suyu tüketildiğinde, özellikle romatizma kaynaklı ağrıların azalmasına yardımcı olur. Yorgunluk, sinir, stres gibi problemleri kan basıncını düzenleme etkisi sayesinde azaltmaktadır”' diye de ekliyor.

DOĞAL İDRAR SÖKTÜRÜCÜ

Rutabaga, bitkisel tedavi uzmanları tarafından 'doğal idrar söktürücü' olarak tanımlanıyor. Diüretik özelliğe sahip olan bu turp, sindirim sistemindeki sorunları çözerek idrar söktürür. Aynı zamanda suyunun da idrar yaparken duyulan acı hissine iyi geldiği biliniyor. Rutabaga, böbrekleri temizler ve böbreklerde ve idrar sistemindeki enfeksiyonlarla savaşır.

UZUN SÜRE TOK TUTUYOR

Sebze yemeklerine hem lezzet hem de sağlık katan rutabaga, aynı zamanda karbonhidrat zenginidir. Özellikle kilo vermek isteyenlere önerilen bu turp, tokluk hissi süresini uzatıyor. Beslenme uzmanları 'Çorbalarınıza patates yerine kıyılmış rutabaga eklemeyi deneyin' diyor.