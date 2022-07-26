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26 Temmuz 2022 Salı 08:30:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2022 Salı 08:30:00

Her baş dönmesi vertigo değil

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Uzmanlar, vertigonun hastalık değil sadece bir belirti olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, vertigonun hastalık değil sadece bir belirti olduğunu belirtiyor. Baş dönmesinin önemli hastalıkların habercisi olduğunu dile getiren Medipol Sefaköy Üniversite Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Nicer Korkut Bıçak, "Vertigo denilince hemen akla iç kulak kristallerinin kayması olarak bilinen bening paroksismal pozisyonel vertigo geliyor. Pek çok hastada iç kulak patolojileri vertigoya neden olsa da vertigo (baş dönmesi) beyin ve sinir hastalıkları ile ilgili pek çok hastalıkta karşılaştığımız bir durumdur. Örneğin toplumda çok sık görülen migren bile vertigo olabilir. Bu durum migrenöz vertigo (vestibüler migren) olarak adlandırılır. Bunun yanı sıra MS (multiple skleroz), özellikle beyin sapı ve beyincik başta olmak üzere beyin damar tıkanıklıkları veya beyin kanaması durumlarında da vertigo görülebilir. Yine bu bölgelerde başta olmak üzere beyin ve beyincikte yer kaplayıcı tümör, kist veya damarsal patolojiler de vertigo yapabilir" dedi. Dr. Öğr. Üyesi Nicer Korkut Bıçak, "Vertigoya eşlik eden şiddetli bulantı, kusma, yürümede güçlük, konuşma veya anlama bozukluğu, vücudun bir tarafında his kaybı, görme bozukluğu ve bilinç kaybı durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor" diye de ekledi.

Etiketler : HER BAŞ DÖNMESİ VERTİGO DEĞİL vertigo r. Öğr. Üyesi Nicer Korkut Bıçak
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