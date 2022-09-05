Her 8 erkekten 1'i prostat kanserine yakalanıyor

Kanserin görülme sıklığı dünyada ve ülkemizde hızla artarken kadınlarda meme, erkeklerde ise prostat kanseri ilk sırada göze çarpıyor. Her 8 erkekten 1'inin prostat kanseri ile karşılaştığı günümüzde erken tanı ve modern tedavi uygulamaları sayesinde bu kanserin tamamen atlatılması mümkün olabiliyor. Hiçbir belirti vermeden sinsi bir şekilde ilerleyebilen prostat kanserinin erken evrede teşhis edilebilmesi için her erkeğin 50 yaşından sonra mutlaka yılda bir kere alanında uzman bir üroloji hekime muayene olması gerekiyor. Prostat kanserinin tedavisinde ise robotik cerrahi yöntemi hastaya sağladığı konfor ile öne çıkıyor. Prof. Dr. Murat Binbay, "Sadece erkeklerde bulunan prostatın vücutta üreme ve idrar tutma gibi önemli fonksiyonları bulunmaktadır. Sağlıklıyken ceviz büyüklüğünde olan ve tüm görevlerini başarıyla yapan prostatın dokularında genetik faktörler, ileri yaş, düzensiz beslenme ve hareketsiz yaşam nedeniyle anormallikler oluşabilmektedir. Bu anormalliklerin sonucu oluşan kanserli tümörler de prostatın görevlerini yerine getirmesini engelleyebilmektedir. Prostat kanseri hiçbir belirti vermeden sinsi bir şekilde ilerlemektedir. Bu nedenle ailesindeki kadınlarda meme erkeklerde ise prostat kanseri hikayesi bulunan erkeklerin 45 yaşından sonra, ailesinde hiçbir kanser öyküsü olmayan erkeklerin ise 50 yaşından sonra hiçbir şikayet beklemeden mutlaka yılda bir kere alanında uzman bir üroloğa kontrole gitmesi gerekmektedir" dedi.