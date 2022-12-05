Her 4 kişiden biri panik atak yaşıyor

Uzmanlar, panik atağı genellikle ani ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan, yoğun bunaltı veya korku şeklinde seyreden, fiziksel ve bilişsel belirtilerin olduğu kısa süreli korku nöbetleri olarak tanımlıyor. Panik atağın tek başına bir ruhsal sorun olmadığını ve çeşitli ruh sağlığı ya da fiziksel sağlık sorunlarıyla ortaya çıkabileceğini belirten Uzman Psikolog Fatmanur Taşkın, "Panik ataklar tipik olarak aniden başlar ve birkaç dakikada doruk noktasına ulaşır. Ataklar genelde yaklaşık 15-20 dakika sürer ancak bazen yalnızca birkaç dakika, bazen de bir veya birkaç saat da sürebilir. Panik bozukluğun yaşam boyu görülme yaygınlığı yüzde 2-3'dür. Toplumda yaşayanların yüzde 25'inin ise yaşamlarında en az bir kez panik atak deneyimledikleri düşünülmektedir" dedi.