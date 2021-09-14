VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
FETÖ soruşturması: 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Yunanistan Ege'de gerilimi tırmandırıyor
Sepsis acil tedavi gerektirir
Hemşirelerden Kovid-19 vurgunu
Yavaş'tan işçilere sendika baskısı
SpaceX roketi 4 özel yolcuyu dünyanın çevresinde 3 gün gezdirecek
Burun estetiği öncesi burun içi muayene yapılmalı
Çocuğu sorularınızla sıkboğaz etmeyin
Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Ücretini alamayan işçi, kepçeyle kamyonları ezdi
Rapor: Sosyal medya toplumsal kutuplaşmayı artırıyor
Kavanozun içinden 312 parça tarihi eser çıktı
Fransa'da bir öğrenci yemekhane borcu ödenmediği için polisle eve gönderildi
ABD Kongresi yeniden demir çitlerle çevrilecek
Çavuşoğlu'ndan Afganistan çağrısı
Milli Eğitim Bakanı Özer'den önemli açıklamalar
Çelik tartışmalara son noktayı koydu
Türkiye'de 24 bin 613 yeni vaka tespit edildi
BM'den Afganistan açıklaması: 1,1 milyar dolardan fazla bağış sözü aldık
Biden yönetimi Meksika sınırında ailelerinden ayırılan çocuklar için adım attı
Çanakkale açıklarında 251 düzensiz göçmen yakalandı
Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Kurum: Sel mağdurları için konut inşaatı başladı
Karantinayı ihlal eden aileye 12 bin lira ceza
14 Eylül 2021 Salı 08:09:00 - Güncelleme:14 Eylül 2021 Salı 08:09:00

Her 2.8 saniyede 1 kişi yaşamını kaybediyor! Sepsis acil tedavi gerektirir

ABONE OL

Enfeksiyon ve organ yetmezliği ile seyreden oldukça önemli bir sağlık sorunu olan sepsis, hastane yatışları içinde en ölümcül durumlardan bir tanesi olarak biliniyor. Her yaş grubunda ortaya çıkabilen bu hastalık nedeniyle dünyada her yıl 11 milyon kişinin yaşamını kaybettiğini söyleyen Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Sibel Temür, "Sepsiste klinik ve laboratuvar bulgular ile tanı konmaktadır. Enfeksiyona ait klinik bulgular; konuşmada bozukluk, bilinç bulanıklığı, ateş, titreme, kas ağrısı, idrar yapamama, şiddetli solunum sıkıntısı, ölüm hissi, ciltte beneklenme ve solukluk şeklinde sistemik bulgular olabildiği gibi enfeksiyon odak noktasına ait bulgular daha ön planda olabilmektedir. Septik şok tablosunda hastanın tansiyonunun çok düştüğü nabzının düzensizleştiği dolaşımın bozularak doku oksijenlenmesinin de hipoksi düzeyine indiğini görüyoruz" dedi.

Prof. Dr. Sibel Temür, hastalığın tedavisinin aciliyet gerektirdiğine işaret ederek, ilk saat içinde yapılacak erken ve etkin müdahaleyle sepsise bağlı hastane ölüm oranının yüzde 60'tan yüzde 20'lere indiğini söyledi. Sepsise neden olan patojenin bakteriyel, viral, mantar, paraziter veya bilinmeyen bir enfeksiyon olabildiğini ve tedavide de spesifik patojene yönelik antibiyoterapinin çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Sibel Temür, "Hastanın hem klinik hem laboratuvar değerlendirmesi hızla yapılır iken gerekli sıvı ve antibiyoterapisinin başlanması önceliklidir. Hastanın kan kültürüne göre geniş spektrum başlanan antibiyotik birkaç gün içinde daraltılarak sadece tespit edilebilen patojen mikroba spesifik antibiyotiğe değiştirilir" ifadelerini kullandı

Etiketler : sepsis enfeksiyon organ yetmezliği sağlık haberleri
Rolü için kano eğitimi aldı

Rolü için kano eğitimi aldı
Survivor All Star'da

Survivor All Star'da
Oğulcan Engin, Ezgi'yi çabuk unuttu

Oğulcan Engin, Ezgi'yi çabuk unuttu
Sahneleri özlemişim

Sahneleri özlemişim
"Zararı kendine olan tiplerdenim"

"Zararı kendine olan tiplerdenim"
Dijitalde sunucu oldu

Dijitalde sunucu oldu
"Eurovision'a yılların sanatçısı katılmasın"

"Eurovision'a yılların sanatçısı katılmasın"
İlk kez el ele

İlk kez el ele
Sıla'nın 200 milyon sevinci

Sıla'nın 200 milyon sevinci

EN ÇOK OKUNAN HABERLER