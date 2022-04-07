Hepatit A'dan korunmanın yolu 'hijyen ve aşı'

Halk arasındaki yaygın kanının aksine sadece çocuklarda değil, erişkinlerde de Hepatit A virüsünün hastalığa neden olduğu belirtildi. Hepatit A hastalığının önlenmesinde hijyen ve aşının çok önemli olduğuna vurgu yapan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Merve Türkmen



"Çocuklarda olduğu gibi 18 yaş üzeri erişkinlerde de Hepatit A virüsüne karşı bağışıklık durumu sorgulanması ve bağışıklığı olmayan kişilerin aşılanması önemlidir" dedi. Hepatit A virüsünün karaciğerde iltihaplanmaya yol açtığını anımsatan Dr. Türkmen "Hepatit A virüsü dışkı ile kirlenmiş su ve gıda tüketimine bağlı bulaşmaktadır. Bu nedenle hijyen çok önemlidir. Ülkemizde zaman zaman Hepatit A virüsüne bağlı salgınlar olmaktadır. Kalabalık yaşam koşulları, sağlıklı su ve tuvalet yetersizliği Hepatit A virüsünün bulaşması açısından risk oluşturmaktadır" uyarısında bulundu.

GÖZLERDE VE VÜCUTTA SARILIK

Dr. Türkmen, hastalığın belirtilerini şöyle sıraladı: "Gözlerde ve vücutta sarılık, halsizlik, iştahsızlık, yorgunluk, bulantı ve kusma, karın ağrısı, ateş, tiksinti, kas, eklem ve baş ağrıları." Hastalığın çocuklarda yüzde 5-10, erişkinlerde ise yüzde 70 oranında sarılık geliştirdiğini bildiren Dr. Türkmen, "İdrar renginde koyulaşma ve dışkı renginde açılma da olabilir. Hastalar, idrarın çay renginde olduğunu ifade eder" diye konuştu.