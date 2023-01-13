Hemoroid şikayetlerini azaltan öneriler
Hemoroidal hastalıkların önlenmesinde yaşam tarzının değiştirilmesi büyük rol oynuyor.
Hemoroidal hastalıkların önlenmesinde yaşam tarzının değiştirilmesi büyük rol oynuyor. Doç. Dr. Refik Bademci, hemoroidal hastalığı olanların lif yönünden zengin besinleri sıklıkla tüketmesi gerektiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti: "Ameliyat olan ve olmayan hemoroidal hastalığı olan hastaların arpa, çavdar, yulaf, brokoli, havuç, elma, bezelye, nohut, kuru fasulye gibi baklagiller, kuruyemişler gibi lif yönünden zengin besinleri sıklıkla tüketmesi gerekir. Günde 2 ila 2,5 litre su içip sabah kahvaltıdan sonra olmak kaydıyla tuvalet alışkanlığının düzenlenmesi, uzun süreli oturulmaması ve düzenli egzersiz yapılması hemoroidal hastalıkları büyük ölçüde önleyecektir."
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