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30 Mayıs 2021 Pazar 18:16:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2021 Pazar 18:16:00

Hedef toplumsal bağışıklık

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Aşı takvimi hızlanacak. Sadece 4 ayda 120 milyon doz Alman Biontech aşısı alınacak. Gelecek ay 20 yaş üstünün aşılanması hedefleniyor. Ekim ayına kadar 18 yaş üstünün aşılanmasıyla salgına karşı toplumsal bağışıklık kazanılacak.

Aşı tedariki hızlanacak, yaz döneminde aşılama takvimi genişletilecek. Hedef, gelecek ayın sonuna kadar 20 yaş üstü herkesin aşılanması.

Ekim ayında ise 18 yaş üstününün tamamının aşılanması bekleniyor. Böylece yaz döneminde koronavirüse karşı yüzde 60 toplumsal bağışıklık kazanılacak.

AŞI TEDARİKİ HIZLANACAK

Anlaşması yapılan 270 milyon doz aşının büyük bir bölümü yaz döneminde alınacak. 4 ayda sadece 120 milyon doz Biontech aşısı getirilecek.

14 milyon 200 bin doz aşının Haziranın ilk yarısında alınması planlanıyor.

Sputnik ve Sinovac aşıları bölüm bölüm Türkiye'ye getirilecek

Rus Sputnik aşısı için de 50 milyon dozluk anlaşma yapıldı. Aşılar 6 ay içinde teslim edilecek.

100 milyon dozluk anlaşma yapılan Sinovac aşıları da bölüm bölüm getirilecek. Gelecek ay bir miktar daha Sinovac aşısı alınması bekleniyor.

TÜRKİYE AŞILAMADA 10. SIRADA

Bugüne kadar birinci ve ikinci doz aşı uygulananların sayısı yaklaşık 29 milyon. 12 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Böylece Türkiye dünyada en çok aşı yapılan 10'uncu ülke oldu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI AŞILAMA İÇİN SEFERBER OLUYOR

Aşılama çalışmalarının hızla devam etmesiyle yeni gruplar da dahil edildi. 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanması başlayacak.

Geçtiğimiz günlerde de tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmalarının başladığı duyurulmuştu.

Hekim ve sağlık personeli de aşı olmak için hastaneye gidemeyen vatandaşların evlerine giderek aşılanmalarını sağlıyor.

AŞI İKNA TİMLERİ İŞ BAŞINDA

Aşı olmak istemeyenler de ekipler tarafından ikna ediliyor. Sağlık ekipleri, sırası gelen herkesin aşılanması için canla başla çalışıyor.

Tarlalarında ya da bahçelerinde çalışan vatandaşların da ayağına kadar gidiliyor.

Etiketler : aşı tedariki koronavirüs aşı çalışmaları
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