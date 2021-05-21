  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
13 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trump'ın talimatı ortaya çıktı! Gizlice toplattırmış
İnsanlık suçu 12 gün sürdü!
Kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni enstitü, fakülte ve yüksekokullar kuruldu
Beyin tümörünün 7 belirtisi
Kilo vermeyi zorlaştıran hatalar
HAZIR MAMALAR BAĞIŞIKLIĞI DÜŞÜRÜR
Tatlı yediğiniz gün bunları tüketmeyin!
Koronavirüs anne karnındaki bebeği etkilemiyor
AB aşı sertifikasında uzlaştı: Ne zaman kullanılacak?
NATO 'Vuran' adlı Türk zırhlı aracını tanıttı
Altının kilogramı 503 bin 500 liraya yükseldi
4 ayda 120 milyon doz aşı Türkiye'ye gelmiş olacak
Türkiye'de günlük vaka sayısında düşüş devam ediyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'ye gidiyor
Bakan Koca: Uzun bir aradan sonra günlük vaka 10 binin altına düştü
Çavuşoğlu: Filistinli siviller için uluslararası koruma oluşturulmalı
İlkokul ve ortaokul sınavları yeniden düzenlendi
BM Genel Sekreteri Guterres: Çatışmalar derhal son verilmeli
Dünya genelinde 1 milyar 560 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
İsrail ordusu Gazze'ye yoğun saldırılarına devam ediyor
Dünyanın en hızlısı için tarih belli oldu
Kahkaha rüzgarı esecek
Sultan Alparslan olarak dönüyor
21 Mayıs 2021 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2021 Cuma 08:00:00

HAZIR MAMALAR BAĞIŞIKLIĞI DÜŞÜRÜR

ABONE OL

Uzmanlar "Bağışıklık sistemi mikropları tanıma esasına göre çalışır. Normal doğum, anne sütü bağışıklığının güçlenmesi için çok önemlidir. Hava kirliliği, ağır metaller ve hazır mamalar ise bağışıklığı düşürür" dedi.

Uzmanlar "Bağışıklık sistemi mikropları tanıma esasına göre çalışır. Normal doğum, anne sütü bağışıklığının güçlenmesi için çok önemlidir. Hava kirliliği, ağır metaller ve hazır mamalar ise bağışıklığı düşürür" dedi. Formül mamalar ile beslenen çocukların bağışıklık konusunda geri kaldığını aktaran Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Cömert, "Toplumlarda anne sütüyle beslenme için farkındalık oluşturulması toplumsal bağışıklık oluşturmak için kaçınılmaz bir tedbirdir. Büyük çocuklarda ise beslenme, uyku düzeni ve hareketli yaşam bağışıklık için yapılması gereken en önemli adımdır. Beslenme olarak mevsim sebzeleri ve meyvelerinin tercih edilmesi gerekirken, paketlenmiş gıdalar ve fast-food tarzı beslenmeden kaçınmak gerekir. Uyku düzeni vücut direncini sağlamada diğer önemli konudur. Özellikle okula giden çocuklarda geceleri geç saatte uyumak ve sabah erkenden kalkmak uyku düzensizliğine yol açıp vücut direncini düşürecektir. Teknolojinin gelişmesiyle beraber çocuklarda hareketsiz yaşam sonucu obezite riski de artmaktadır. Bağışıklık sistemi için çocukların park ve bahçelerde mevsimine bakmaksızın zaman geçirmeleri gerekmektedir. Gereksiz antibiyotik kullanımı da bağırrsak mikrobiyotasına zarar vererek bağışıklığı düşürmektedir" dedi.

Etiketler : HAZIR MAMALAR bebek bağışıklık obezite riski
‘Züleyha' sahneleri zorladı

‘Züleyha' sahneleri zorladı
49 oldu

49 oldu
Yurt dışından destek

Yurt dışından destek
Fırat'a polis uyarısı

Fırat'a polis uyarısı
‘Zayıfsın' yorumlarına tahammülü yok

‘Zayıfsın' yorumlarına tahammülü yok
Tokat öncesi çelik yelek!

Tokat öncesi çelik yelek!
Müzik için şöhreti kabul ettim!

Müzik için şöhreti kabul ettim!
Ferrari gibi kadın!

Ferrari gibi kadın!
Kedisi korkuttu

Kedisi korkuttu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER