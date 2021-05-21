HAZIR MAMALAR BAĞIŞIKLIĞI DÜŞÜRÜR

Uzmanlar "Bağışıklık sistemi mikropları tanıma esasına göre çalışır. Normal doğum, anne sütü bağışıklığının güçlenmesi için çok önemlidir. Hava kirliliği, ağır metaller ve hazır mamalar ise bağışıklığı düşürür" dedi. Formül mamalar ile beslenen çocukların bağışıklık konusunda geri kaldığını aktaran Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Cömert, "Toplumlarda anne sütüyle beslenme için farkındalık oluşturulması toplumsal bağışıklık oluşturmak için kaçınılmaz bir tedbirdir. Büyük çocuklarda ise beslenme, uyku düzeni ve hareketli yaşam bağışıklık için yapılması gereken en önemli adımdır. Beslenme olarak mevsim sebzeleri ve meyvelerinin tercih edilmesi gerekirken, paketlenmiş gıdalar ve fast-food tarzı beslenmeden kaçınmak gerekir. Uyku düzeni vücut direncini sağlamada diğer önemli konudur. Özellikle okula giden çocuklarda geceleri geç saatte uyumak ve sabah erkenden kalkmak uyku düzensizliğine yol açıp vücut direncini düşürecektir. Teknolojinin gelişmesiyle beraber çocuklarda hareketsiz yaşam sonucu obezite riski de artmaktadır. Bağışıklık sistemi için çocukların park ve bahçelerde mevsimine bakmaksızın zaman geçirmeleri gerekmektedir. Gereksiz antibiyotik kullanımı da bağırrsak mikrobiyotasına zarar vererek bağışıklığı düşürmektedir" dedi.

