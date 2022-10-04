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04 Ekim 2022 Salı 09:00:00 - Güncelleme:04 Ekim 2022 Salı 09:00:00

Hazır lif ürünleri karaciğer kanseri riskini artırabilir

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Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, "Gastroenterology dergisinde Bneg San Yeoh ve arkadaşları tarafından yayınlanan deneysel çalışmada inülinden zengin liflerle beslenen farelerde karaciğer kanseri sıklığının belirgin olarak arttığı gösterildi.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, "Gastroenterology dergisinde Bneg San Yeoh ve arkadaşları tarafından yayınlanan deneysel çalışmada inülinden zengin liflerle beslenen farelerde karaciğer kanseri sıklığının belirgin olarak arttığı gösterildi. Bu artışın tamamı safra asit düzeyi kanda fazla olanlarda ortaya çıktı" dedi. Tüm dünyada birçok kişinin kilo vermek ya da diyabet ve benzeri kronik hastalıklardan korunmak amacıyla yüksek lifli hazır ürünler kullandıklarına dikkat çeken Coşkun, "İnülinin bağırsaklardaki faydalı bakterilerin gelişmesini uyardıkları düşünülmektedir. Refine edilmiş inülin içeren hazır lif ürünleri ülkemiz dahil tüm dünyada marketlerde pazarlanmaktadır. Ayrıca inülin yine bazı işlenmiş ürünlerin içerisinde hammadde bulunmaktadır" dedi.

Etiketler : Hazır lif ürünleri karaciğer kanser
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