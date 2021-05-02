Hazır çorbalardan uzak durun

İçerisinde bulunduğumuz Ramazan ayında bağışıklık sistemini güçlü tutmanın önemine işaret eden uzmanlar, yüksek kalorili içecek ve yiyeceklerin yerine iftar ve sahur sofralarında bağışıklık sistemini destekleyici meyve ve sebzelere yer verilmesini tavsiye ediyor. Kuşburnu, turunçgiller, domates, biber, maydanoz, soğan, kabak, brokoli ve yeşil salataların C vitamini kaynağı olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, "Antioksidan ve C vitamini kaynağı sebze ve meyveler, vücudumuzu kalkan gibi koruyarak zinde kalmamızı da sağlayacaktır" dedi. Hazır çorbalar ve paketli ürünlerin tüketiminden kaçınılması gerektiğini belirten Örkçü, "Özellikle içeriğini bilmediğimiz ürünler, hazır çorbalar, rafine gıdalar (sanayi tipi kek, börek, pasta, bisküvi, iyi pişmemiş ürünler üzerinde yanık ve kömür karası görünümü olan ürünlerden uzak durmak gerekir" dedi.

