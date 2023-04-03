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03 Nisan 2023 Pazartesi 07:14:00 - Güncelleme:03 Nisan 2023 Pazartesi 07:14:00

Hazır çorba vücudun sodyum oranını artırır

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Paketli gıdaların bilinçli tüketilmesi gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, özellikle ramazan ayında iftar yemeğine hazır çorbalarla başlanılmaması konusunda uyardı. Ciğerli "Hazır çorbaların içerisinde çok nadir de olsa monosodyum glutamat yani Çin tuzu vardır.

Paketli gıdaların bilinçli tüketilmesi gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, özellikle ramazan ayında iftar yemeğine hazır çorbalarla başlanılmaması konusunda uyardı. Ciğerli "Hazır çorbaların içerisinde çok nadir de olsa monosodyum glutamat yani Çin tuzu vardır. Bu tuz, kişide bağımlılık yapmaktadır. Diğer bir sıkıntı ise hazır çorbalarda bulunan sodyum oranıdır. Evde yaptığımız zaman çorbayı, tuz oranını istediğimiz miktarda ayarlayabiliriz. Ancak hazır çorbalarda bunu ayarlamak mümkün değildir. Tüketilen hazır çorba ile birlikte vücudun sodyum oranını artırmaktayız. Sodyum oranının artması, kan basıncını yükselttiği gibi kalp ritmini de bozabilir. Bunun için mümkün oldukça ev tipi beslenmeye özen gösterilmelidir" dedi.

Etiketler : Hazır çorba Diyet Uzmanı Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerlİ Hazır çorbalar

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