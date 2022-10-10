Hayvan sevgisi çocukta empati duygusunu geliştiriyor

Yapılan araştırmalar, bir evcil hayvana sahip olan çocukların empati duygusunun daha çok geliştiğini, sevgi ve merhamet duygusunun da pekiştiğini ortaya koyuyor. Evcil hayvanlarla beraber büyüyen çocuklarda olumlu davranışların arttığını belirten Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, çocukların zamanla evdeki evcil hayvan ile iletişime geçerek bağ kurduklarını ve belli bir süre arkadaşları olarak gördüklerini ifade ediyor. Taşkın, evcil hayvan beslemenin çocukta yardım etme ve sevgi verme duygusunu pekiştirdiğini, aynı zamanda hem psikolojik, hem de biyolojik sağlığı desteklediğini vurguluyor. Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, "Her koşulda sevecek, birlikte bir yaşam sürecek olan minik dostlar, insan psikolojisini her açıdan desteklediği gibi biyolojik sağlığı da destekliyor. Gün içinde onlarla yapılacak 20 dakikalık bir egzersiz bile iyi gelecek, psikolojik sağlamlılığı artıracaktır. Hayvanların depresyon, anksiyete bozuklukları gibi psikiyatrik hastalıklara iyi geldiği ve serotonin salgılanmasında bir faktör olduğu bilimsel araştırmalar ile de kanıtlandı" diyor.

