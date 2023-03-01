Havalar soğumadı virüsün bulaşma şekli değişti

Kovid-19 salgını sonrası tedbirlere daha az uyulmasının gribin yayılmasında etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Gamze Varol, "Kışı kış gibi yaşamıyoruz. Etkili soğuklar olmadı. Bu durum virüsün bulaşmasını, ortamda bulunma süresini ve miktarını da değiştirebiliyor. Bunlar söz konusu olunca önce kendimizi koruyacağız. Ardından aşı gibi koruyucu bir önlem var. Bunun dışında da toplu yaşanılan yerlerde ya da toplu etkinliklerin olduğu yerlerde havalandırmalara, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. Hasta olduysak atlatmak için sağlıklı gıdalar tüketmeye, bol su içmeye özen göstermeliyiz. Su en iyi çözücü, iyi balgam söktürücü, rahatlatıcı, iyileşmede önemli bir faktör. O yüzden hasta olunca daha fazla su tüketmeliyiz" dedi.

BOL SIVI TÜKETMEK GEREKİYOR

Bazı mevsimsel dönemlerde virüslerin çok daha yoğun görüldüğüne işaret eden Varol, şunları kaydetti: "Bu noktada iyi beslenmek, sıvı tüketimi, istirahat ve uyku saatine özen göstermek ve en az 7 saat uyumak bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Bağışıklık sistemimiz ne kadar güçlü olursa o kadar sağlıklı oluyoruz. Dışarı çıktığımızda hava soğuksa hemen hasta olmuyoruz ortamda eğer mikroorganizma varsa hasta oluyoruz. Soğuk hava belki vücut direncimizi düşürebilir ama bizi hasta etmez. Bağışıklık sistemimiz ne kadar iyi olursa ortamdaki virüs ve bakterilere karşı vücudumuz daha kolay yanıt verir."