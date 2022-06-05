Havalar ısındı ishal ve kusma şikayetleri arttı

Havaların ısınmasıyla birlikte çocukların ishal ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvuru oranında artış yaşandı. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Gizem Samlı, "Hava sıcaklığındaki artış mikrop ve toksinlerin kolayca çoğalmasını sağlar. Ayrıca son dönemlerde adenovirüs ve norovirüs dediğimiz virüslere bağlı ishalleri çok sıkça görmeye başladık. Hijyen sayesinde bu virüslerden uzak durabiliriz" dedi. Dr. Samlı, viral ishali önlemek için ellerin mutlaka sık sık sabunla yıkanması gerektiğini vurgulayarak, "Yetişkinler olarak çocuklarımıza verilecek yiyecekleri hazırlamadan önce ve sonra ellerimizi mutlaka yıkamalıyız. Pişmemiş etlere dokunduktan, tuvaleti kullandıktan, öksürünce, hapşırınca ve burnu sildikten sonra, çocuk bezlerini değiştirdikten sonra eller en az 20 saniye süreyle, sabunla ovalayarak yıkanmalıdır" ifadelerini kullandı.



MEYVE SUYU VE ÇORBA İÇİLMELİ

İshal ve kusma devam ettiği sürece yeterli ve temiz su alımının şart olduğunun altını çizen Dr. Samlı, "Temiz içme suyu, meyve suyu veya et suyu tüketimini artırmak iyi gelecektir. Ancak temiz içme suyunda gerekli tuzlar ve elektrolitler yeterince bulunmaz. Bu nedenle eczanelerden kolayca temin edeceğimiz, içinde elektrolitlerin olduğu, içme suyuna karıştırılarak verilen tozları kullanabiliriz. Eğer sıvı içmek çocuğun midesini rahatsız ediyor veya kusmaya neden oluyorsa damardan sıvı tedavisi yapılması gerekebilir" diye konuştu.