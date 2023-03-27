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27 Mart 2023 Pazartesi 07:47:00 - Güncelleme:27 Mart 2023 Pazartesi 07:47:00

Havalandırılmayan ayakkabılarda bakteri riski

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Sosyal hayatta, iş ortamında dış görünüşüne önem veren herkesin birincil sorunlarından biri de ayakkabı bakımı ve temizliğidir. Doğru ayakkabı bakımı ile şık kıyafetler tamamlanırken, ayakkabıların da ömrü uzayabilir.

Sosyal hayatta, iş ortamında dış görünüşüne önem veren herkesin birincil sorunlarından biri de ayakkabı bakımı ve temizliğidir. Doğru ayakkabı bakımı ile şık kıyafetler tamamlanırken, ayakkabıların da ömrü uzayabilir. Uzmanlar "Gün içinde terleyen ayaklar, ayakkabıda koku oluşumuna sebebiyet veriyor. Sadece ayak kokusuna değil aynı zamanda bakteri ve mikroorganizmalarının üremesine de sebep olan bu durum, ayaklarda farklı rahatsızlıklara neden olabiliyor. Bu yüzden ayakkabıların içi düzenli aralıklarla temizlenmelidir. Evdeki doğal ürünlerle çok kısa sürede ayakkabı içindeki temizlik mümkündür. Öncelikle ayakkabılar kullanıldıktan sonra mutlaka havalandırılmalı veya güneşte kurutulmalıdır. Bu, bakterilerin ve mikroorganizmaların üremesini önleyecek ve ayakkabı kokusunu azaltacaktır. Ayrıca ayakkabılarda koku varsa, içine nane, karanfil, lavanta gibi bitkilerin ekstraktları bulunan keselerden konulabilir. Ayakkabı içinde oluşan nemi azaltmak için kullanılan bir diğer yöntem ise kabartma tozudur. Ayakkabıların içi temizledikten sonra kabartma tozu serpip havalandırılır" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Havalandırılmayan ayakkabılar bakteri mikroorganizmalar

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