Hava kirliliği yaşam süresini kısaltıyor

Hava kirliliği bağlantılı hastalıklar insan ömrünü ortalama 2,3 yıl kısaltırken, 2019'da dünya ekonomisine 8,1 trilyon dolar yük getirdi. Dünya nüfusunun neredeyse yüzde 99'u Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kılavuz değerlerini aşan ve yüksek düzeyde kirletici içeren bir havayı solumak zorunda kalırken hava kirliliği en fazla, düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşayanları etkiliyor. Hem kentsel hem de kırsal bölgede maruz kalınan dış mekan hava kirliliği özellikle ince partikül madde nedeniyle felç, kalp hastalıkları, akciğer kanseri, akut ve kronik solunum yolu hastalıklarının görülmesinde rol oynarken iç mekan hava kirliliği de dış mekan hava kirliliği kadar tehlike arz ediyor.