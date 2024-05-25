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25 Mayıs 2024 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2024 Cumartesi 08:00:00

Hava kirliliği yaşam süresini kısaltıyor

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Hava kirliliği bağlantılı hastalıklar insan ömrünü kısaltıyor.

Hava kirliliği bağlantılı hastalıklar insan ömrünü ortalama 2,3 yıl kısaltırken, 2019'da dünya ekonomisine 8,1 trilyon dolar yük getirdi. Dünya nüfusunun neredeyse yüzde 99'u Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kılavuz değerlerini aşan ve yüksek düzeyde kirletici içeren bir havayı solumak zorunda kalırken hava kirliliği en fazla, düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşayanları etkiliyor. Hem kentsel hem de kırsal bölgede maruz kalınan dış mekan hava kirliliği özellikle ince partikül madde nedeniyle felç, kalp hastalıkları, akciğer kanseri, akut ve kronik solunum yolu hastalıklarının görülmesinde rol oynarken iç mekan hava kirliliği de dış mekan hava kirliliği kadar tehlike arz ediyor.

Etiketler : dünya sağlık örgütü hava kirliliği yaşam süresi
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