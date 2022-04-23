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Hava kirliliği işitme kaybı sebebi
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23 Nisan 2022 Cumartesi 08:02:00 - Güncelleme:23 Nisan 2022 Cumartesi 08:04:00

Hava kirliliği işitme kaybı sebebi

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Havadaki karbon monoksit oranı işitsel eşiği yükseltiyor. Buna bağlı olarak da işitsel duyarlılık etkileniyor. Buna bir de stres eklendiğinde işitme kayıpları yaşanabiliyor.

Havadaki karbon monoksit oranı işitsel eşiği yükseltiyor. Buna bağlı olarak da işitsel duyarlılık etkileniyor. Buna bir de stres eklendiğinde işitme kayıpları yaşanabiliyor.

İşitme kaybı dünyada 466 milyondan fazla insanı etkiliyor. Yaşlanan nüfus, gürültülü ortam ve birçok organı etkileyen stresin işitme kaybına sebep olabildiğini söyleyen Odyoloji Uzmanı Dr. Bahtiyar Çelikgün, "Özellikle mega kentlerde oluşan hava kirliliğini önemli bir çevre sağlığı sorunu olarak tanımlıyoruz. Bu durum strese katkı sağladığı için bireylerin işitme sağlığını da riske atabiliyor. Toplumda işitme kaybını etkili bir şekilde önlemek için çevresel hava kirliliğine maruz kalmayı azaltacak çalışmalar önemli" açıklamasında bulundu.

HAVADAKİ TOZ DA ETKİLİ

Dr. Çelikgün, "Yapılan çalışmalar havadaki karbon monoksit oranının işitsel eşiği yükselttiğine ve buna bağlı olarak da işitsel duyarlılığı etkilediğine işaret ediyor. Yine bir başka araştırma ise çevredeki hava toz değerine uzun süre maruz kalmanın işitme kaybı için bir risk oluşturabileceğini söylüyor. İşitme kaybının artan oranı ve genel popülasyonda gözlemlenen mevcut hava kirliliği düzeyleri göz önüne alındığında, toplumdaki işitme kaybını etkili bir şekilde önlemek veya geciktirmek için çevresel hava kirliliğine maruz kalmayı azaltmaya yönelik çabalar önem kazanıyor" dedi.

YÜKSEK SESLİ ORTAMLARDA UZUN SÜRE DURMAYIN

İşitme kaybı riskini azaltmak için önerilerde bulunan Çelikgün, "Yüksek sesli ortamlardan kaçınmak, uzun süre kulaklık kullanmamak, kulak hastalıkları söz konusu olduğunda hızlıca bir Kulak Burun Boğaz hekimine görünmek, kulağa kulak temizleme çöpleri ile müdahale etmemek gibi önlemler alınabilir. Bunlar işitme kaybını engellese de hava kirliliği gibi yalnızca işitme sorununu değil, pek çok sağlık sorununa yol açabilecek ve bireysel kontrolü pek mümkün olmayan konularda da toplumsal önlemler alınmalı" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Hava kirliliği İşitme kaybı riski Uzmanı Dr. Bahtiyar Çelikgün
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