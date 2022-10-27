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27 Ekim 2022 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:27 Ekim 2022 Perşembe 09:30:00

HAVA DEĞİŞİMİ CİLDİ ETKİLER

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Mevsimler değişirken cildimizin de aynı kalması beklenemez. Bir yandan soğuk ve kuru havalar, diğer yandan da düşük nem oranı etkisiyle cildimiz, kuruluk ve tahriş gibi belirtiler gösterebilir.

Kış aylarının bir numaralı bakım rutininin nem olduğunu vurgulayan Cilt Bakım ve Güzellik uzmanı Aylin Kutupyıldızı, cildimize yapabileceğimiz en büyük iyiliğin onu neme doyurmak olduğunu belirtti. Sert hava koşulları nedeniyle cilt daha fazla nem kaybı yaşadığı için, kış mevsimlerine geçerken düzenli nemlendirici kullanımının önemi oldukça artıyor. Yazın olumsuz etkilerini silmek ve kış aylarını iyi geçirmek, parlak, pürüzsüz ve yumuşak bir cilde kavuşmak için yapılması gerekenlere değinen Aylin Kutupyıldızı, ''Cilt sağlığımızda dikkat etmemiz gereken en önemli nokta, cildimizi temiz tutmaktan geçer. Cildin üzerindeki ölü tabakanın temizlenmesi, bakteri oluşumunu önleyerek, gözeneklerdeki atıkları cilt yüzeyinden uzaklaştırır. Cildimizi temizlemeden hiçbir ürünü kullanmamalıyız. Kış aylarında cildimiz, neme yaz aylarından daha çok ihtiyaç duymaktadır. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken bir nokta, cildimizi yağlandırmadan uygun olan bir nemlendirici ürünü kullanmalıyız. Bununda en iyi kararını uzmanınız verecektir. Uygulanan yanlış bir işlem cilt yüzeyimizdeki gözenekleri tıkayarak, siyah nokta, akne ve hatta lekelenmelere yol açacaktır'' ifadelerini kullandı.

Etiketler : kış mevsimi cilt hastalıkları cilt bakımı
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