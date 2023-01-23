Hava değişikliklerine karşı çocukları koruyun

Sık sık değişen hava sıcaklığı en fazla çocukları tehdit ediyor. Özellikle okul çağındaki çocuklar değişen hava sıcaklıklarından en fazla etkilenen grup içinde yer alıyor. Çocukların kolay hastalanmasının, beslenmede eksiklikler olduğunu gösterebileceğine dikkat çeken uzmanlar, çocukların özellikle bu mevsimlerde bol sıvı ve C vitamini ihtiva eden gıdalarla beslenmesi gerektiğini vurguluyor. Hava sıcaklıklarının sürekli farklılaştığı bu dönemde havaları günlük güneşlik görüp çocuklara ince giydirmemek gerektiğini söyleyen uzmanlar, mevsim değişiklikleri yüzünden çocukların en çok hastalandığı dönemde olduğumuza işaret ediyor.

