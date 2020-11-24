  • BIST
    1341.26
  • Dolar
    7,9627
  • Euro
    9,4603
  • Altın
    463,9350
İstanbul
8 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Polo Sporunun İkonik Markası U.S. Polo Assn.'den Sonbaharda Doğa Terapisi!
Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplanıyor
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Haddini bil
Ünlü Youtuber Laura Isabella, ailesini de alıp Dubai'ye yerleşti
Bakan Koca açıkladı: İlk yerli aşımız kullanıma hazır
Yunanistan'dan üçüncü tuzak
Son başvuru tarihi belli oldu
Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi
Macron, Kovid-19 salgınıyla mücadele planını açıkladı
Depremin simge isimlerindendi! Başkan Erdoğan Ayda bebek ile telefonda görüştü
Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki: Çözümü arzu etmediğini bir kez daha göstermiştir
Başkan Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Itno ile görüştü
ABD, koronavirüs aşısının dağıtımı için tarih verdi
Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor
Polis olup annesine seslendi
Ağız ve diş sağlığı psikolojiyi de etkiliyor
Hastalıksavar zerdeçallı süt
Göksel'in de artık dikili bir ağacı var
Koronavirüse yakalanan Seda Bakan açıkladı: İlaç kullanmadan atlatıyor
Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme
Engellere rağmen sahada
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Cevabımızı sahada vereceğiz
Türk gemisinde hukuksuz aramayla ilgili MSB'den açıklama
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu açıkladı
24 Kasım 2020 Salı 14:09:00 - Güncelleme:25 Kasım 2020 Çarşamba 14:36:00

Hastalıksavar zerdeçallı süt

ABONE OL

Zerdeçal, karabiber, zeytinyağı ve hindistan ceviziyle hazırlanan karışımdan yatmadan önce bir bardak için. Bu karışım, bağışıklığı güçlendiriyor, soğuk algınlığı ve nezleden koruyor.

Beslenme uzmanları “Zerdeçal içeriğinde kurkumin olarak bilinen bir madde barındırıyor. Kurkumin aslında bir pigment ve zerdeçala rengini veriyor. Bu pigmentin içerisindeki kimyasal bileşenler DNA hasarını azaltmaktan tutun da, eklem rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığa iyi geliyor. Etken hale gelebilmesi için de karabiber ve zeytinyağı gibi bir yağa ihtiyaç duyuyor” diyor.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Hazırlanan karışım, içerisindeki kurkumin sayesinde hücrelerin yenilenmesine yardımcı oluyor. Serbest radikalleri vücudunuzdan atıyor ve temizliyor. Vücudu temizlerken cildi de güzelleştiriyor, akne görünümünün ve sivilcelerin en aza inmesine yardımcı olur. Kadınlarda regl döneminin daha az ağrılı geçmesini sağlar. Hormonların daha düzenli salgılanmasına da destek olur. Beyin fonksiyonlarını güçlendirerek, hafızanızın daha sağlam olmasına da destek olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle çocukların salgın hastalıklara yakalanma risklerini azaltıyor. Karaciğer yağlanmasının önüne geçiyor. Kandaki insülin seviyesini dengeliyor. Bu sayede daha az acıkmanıza ve daha rahat bir uyku uyumanıza yardımcı oluyor. 

Etiketler : kurkumin zerdeçal karabiber zeytinyağı hindistan cevizi soğuk algınlığı nezle
Fahriye Evcen'den filtreli poz

Fahriye Evcen'den filtreli poz
Teoman'da durumlar kötü

Teoman'da durumlar kötü
Yasağa 15 dakika kala evde!

Yasağa 15 dakika kala evde!
Sesim güzel olsa konuk olurdum

Sesim güzel olsa konuk olurdum
Berk Oktay ve Yıldız'ı Eda Ece'den ilk set fotoğrafı!

Berk Oktay ve Yıldız'ı Eda Ece'den ilk set fotoğrafı!
Bensu Soral'ın koronavirüs paniği...

Bensu Soral'ın koronavirüs paniği...

Çocuk hakları için maske

Çocuk hakları için maske
Edis'in düet çağrısına Rosalia'dan yeşil ışık!

Edis'in düet çağrısına Rosalia'dan yeşil ışık!
İbrahim Büyükak'ın 'Oğuzhan Koç' isyanı!

İbrahim Büyükak'ın 'Oğuzhan Koç' isyanı!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER