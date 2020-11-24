Hastalıksavar zerdeçallı süt

Beslenme uzmanları “Zerdeçal içeriğinde kurkumin olarak bilinen bir madde barındırıyor. Kurkumin aslında bir pigment ve zerdeçala rengini veriyor. Bu pigmentin içerisindeki kimyasal bileşenler DNA hasarını azaltmaktan tutun da, eklem rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığa iyi geliyor. Etken hale gelebilmesi için de karabiber ve zeytinyağı gibi bir yağa ihtiyaç duyuyor” diyor.



BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Hazırlanan karışım, içerisindeki kurkumin sayesinde hücrelerin yenilenmesine yardımcı oluyor. Serbest radikalleri vücudunuzdan atıyor ve temizliyor. Vücudu temizlerken cildi de güzelleştiriyor, akne görünümünün ve sivilcelerin en aza inmesine yardımcı olur. Kadınlarda regl döneminin daha az ağrılı geçmesini sağlar. Hormonların daha düzenli salgılanmasına da destek olur. Beyin fonksiyonlarını güçlendirerek, hafızanızın daha sağlam olmasına da destek olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle çocukların salgın hastalıklara yakalanma risklerini azaltıyor. Karaciğer yağlanmasının önüne geçiyor. Kandaki insülin seviyesini dengeliyor. Bu sayede daha az acıkmanıza ve daha rahat bir uyku uyumanıza yardımcı oluyor.

