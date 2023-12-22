VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Uluslararası uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57'ye yükseldi
Honda, yakıt pompasındaki kusur nedeniyle ABD'de 2,6 milyon aracını geri çağıracak
Başkan Erdoğan, 50 ilde sahaya iniyor
'İP'ler iyice koptu! TBMM'de 38 vekile düştüler
32 ilde DEAŞ operasyonu: 304 gözaltı
22 Aralık 2023 Cuma 07:36:00 - Güncelleme:22 Aralık 2023 Cuma 07:36:00

Hastalığı internetten araştırmayın

ABONE OL

Kadın Hastalıkları alanlarından çekinen kadınların internet üzerinden yaptıkları araştırmalar sonucu paniğe kapıldıkları ifade edildi.

Kadın Hastalıkları alanlarında uzmanlara görünmekten çekinen kadınların internet üzerinden yaptıkları araştırmalar sonucu paniğe kapıldıkları ifade edildi. Op. Dr. Murat Gökhan Kınaş, "Bazen şikayetlerini internete bildirince kanser çıkıyor halbuki öyle bir durum yok. Bu da gereksiz paniğe sebep oluyor. Hayatını kendine zindan ediyor. İnternetteki bilgi kirliliğine aldanıp panik yapmayın bu durumlarda muayene olmaya gelin" diye uyardı.

Etiketler : kadın hastalıkları internet araştırma
Başarısını taçlandırdı

Başarısını taçlandırdı
Arabesk zamanı

Arabesk zamanı
Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü

Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü
Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla

Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla
Milyonluk anlaşma

Milyonluk anlaşma
Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
Evlilik yolunda ilk adım

Evlilik yolunda ilk adım
Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici

Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici
Oğlu oyuncu oldu

Oğlu oyuncu oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX