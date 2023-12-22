Hastalığı internetten araştırmayın

Kadın Hastalıkları alanlarında uzmanlara görünmekten çekinen kadınların internet üzerinden yaptıkları araştırmalar sonucu paniğe kapıldıkları ifade edildi. Op. Dr. Murat Gökhan Kınaş, "Bazen şikayetlerini internete bildirince kanser çıkıyor halbuki öyle bir durum yok. Bu da gereksiz paniğe sebep oluyor. Hayatını kendine zindan ediyor. İnternetteki bilgi kirliliğine aldanıp panik yapmayın bu durumlarda muayene olmaya gelin" diye uyardı.