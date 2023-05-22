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22 Mayıs 2023 Pazartesi 07:16:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 07:16:00

Hareketsizlik yaşam hipertansiyonun en önemli nedeni

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Yüksek tansiyonun, dünyada birçok kişiyi etkileyen ve kalp sağlığını tehdit eden bir sorun

Yüksek tansiyonun, dünyada birçok kişiyi etkileyen ve kalp sağlığını tehdit eden bir sorun olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nazif Aygül, "Halk arasında sessiz bir tehlike olarak bilinen hipertansiyon, kalp krizi, felç ve diğer ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Çağımızın hastalıkları obezite ve hareketsiz yaşam, hipertansiyonun en önemli risk faktörlerindendir. Düzenli egzersiz ve dengeli beslenme hipertansiyon riskini azaltmak için çok önemlidir" dedi. Tansiyon yüksekliği kişide şikâyet yapsın veya yapmasın hafif yüksekliklerin bile yıllar içerisinde vücuda ve özellikle hayati organlara zarar vermeye devam edeceğini vurgulayan Prof. Dr. Aygül, "Yüksek tansiyonun baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi belirtileri olabileceği gibi, ilk belirti beyin kanaması veya kalp krizi olabilir. Bu nedenle özellikle anne veya babasında hipertansiyonu olan kişilerin bu şikâyetler olmasa bile düzenli aralıklarla tansiyonlarını ölçtürmeleri ve zamanında tedbir almaları önemlidir" diye konuştu.

Etiketler : Hareketsizlik yaşam Yüksek tansiyon obezite ve hareketsiz yaşam
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