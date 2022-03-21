Hareketsizlik ve sigaraya bağlı ölümler artıyor

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, 10-15 yaşlarında sigaraya başlayan kadınların kalp krizi riskinin arttığını söyledi. Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, pandemi döneminde insanların spor alışkanlıklarını bıraktıklarını belirterek, "Ülkemizde ve toplumumuzda en sık ölüm sebebi kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklardır. Bunun sebebi zannediyorum, insanlar daha hareketsiz yaşıyor. Pandemi döneminde insanlar bir takım spor alışkanlıklarını bıraktılar beslenme tarzımız daha kötüleşti daha fazla evde oturmaya başladık. Bunlarda biraz kalp hastalıklarını artırdı gibi görünüyor. Toplumda sigara içiciliğimiz çok yaygın ve çok küçük yaşlarda insanlar sigaraya başlıyor. Bizim sigara içmeyen bir toplumumuz vardı özellikle bayanlar içmezlerdi. Belki günümüzde 50-60 yaşındaki kadınlarda bunun sıklığı oldukça az. Ama artık yavaş yavaş 10-15 yaşında sigaraya başlamış bayanlarda artık kalp krizi anlamında riskli hale gelmeye başladı. Bence kadınların toplumda kalp krizine yatkınlığı daha da çok artmaya başladı. Zannediyorum kalp krizi sıklığı kadınlardan kaynaklı olarak artıyor" dedi.