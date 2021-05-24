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24 Mayıs 2021 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2021 Pazartesi 08:00:00

HAREKETSİZLİK ROMATİZMAYI TETİKLİYOR

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Eklemleri etkileyen, iltihaplı ya da iltihapsız romatizma hastalıkları ile toplumda çok sık karşılaşılıyor. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle evlerde çok fazla zaman geçirmek zorunda kalınması ve buna bağlı olarak hareket etme imkanlarının azalması birçok romatizma hastasının yakınmalarında da artışa yol açabiliyor.

Romatizma hastalarının düzenli ve bilinçli şekilde hareket etmesi, uygun diyet ve takviyeleri uygulaması eklem sağlığı açısından önem taşıyor. Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Sait Burak Erer, "Romatizma hastalarının hareketsiz kalmaktan mutlak anlamda kaçınmaları gerekmektedir. Yapılan araştırmalar, birçok eklem sorunu olan kişilerin uygun, düzenli egzersize güvenle katılabileceğini göstermektedir. Uzun süreli gözlemsel çalışmalar Romatoid artrit (RA) gibi iltihaplı eklem hastalığı olan kişilerde bile orta yoğunlukta, ağırlık taşıyan egzersizlerin fayda sağlayabileceğini ortaya koymuştur. Ayrıca bu hastalarda düzenli egzersiz ile daha az kemik kaybı ve hastalık aktivitesinde artışın önlenmesi gibi ek faydalar da gözlenmektedir" dedi. Erer, "Osteoartrit yani kireçlenme eklemlerde yaşa bağlı olarak gelişen, eklem kıkırdağında oluşan doku harabiyetleri ve eklem aralığının daralmasıyla oluşan iltihapsız bir romatizma türüdür. Osteoartritli hastalarda yapılan araştırmalar, güçlendirme, germe ve aerobik egzersizlerini birleştiren, böylece semptomları azaltan, eklem hareket ve işlevini iyileştiren, koordinasyon ve dengeyi geliştiren, ayrıca vücut ağırlığını kontrol eden egzersiz programlarının faydalı olduklarını ortaya koymuştur. Düzenli ılımlı egzersizin diz osteoartriti geliştirme riski taşıyan kişilerde kıkırdak sağlığını iyileştirdiği gösterilmiştir. Zayıf uyluk kaslarına (kuadriseps) sahip olmanın hem dizde kireçlenme hem de daha fazla sakatlanma açısından bir risk faktörü olduğu bilinmektedir" diye ekledi.

Etiketler : ROMATİZMA hareketsizlik diz osteoartriti kuadriseps
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