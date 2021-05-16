  • BIST
    1441.33
  • Dolar
    8,4705
  • Euro
    10,2921
  • Altın
    501,1510
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bu sefer gizli değil! HDP'ye açıktan ittifak için yeşil ışık
İsrailli insan hakları kuruluşu: İsrail savaş suçu işliyor
Yoğun diplomasi sonuç verdi
Kapanma etkisi
Netanyahu'dan skandal açıklama: Her şeyi yapacağız
İşgalci İsrail saldırmaya devam ediyor! Şehit sayısı 149'a yükseldi
Rol arkadaşına hayran
BU değişimin bedeli 100 bin TL
TAZE BAKLA KORONADAN KORUYOR Susam yağıyla pişince etkisi artıyor
İnatçı kilolar cushing sendromu habercisi
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 16 Mayıs
HAREKETSİZLİK KALP HASTALIKLARINI MASKELİYOR
İsrailli Yahudi aktivist Neiman: Hükümet bizim paramızla yeniden Filistinli çocukları öldürüyor
Beşiktaş şampiyon oldu
Türkiye'de 11 bin 472 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Onlar iyiliğin de şampiyonları
İsrail Gazze'de medya binasını vurdu
ABD'den şaşırtan M-16 savunması
Yunanistan'ın Ayasofya hazımsızlığı
Türkiye'den 50 ülkeye ihraç ediliyor
İsrail, Gazze'ye yeni bir saldırı başlattı
20 ülkede Türk imzası!
Çember daralıyor! 48 saat içerisinde iadesi yapılacak
VLP aşısında yan etki yok!
16 Mayıs 2021 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2021 Pazar 07:30:00

HAREKETSİZLİK KALP HASTALIKLARINI MASKELİYOR

ABONE OL

Koroner kalp veya kapak hastalıklarının en önemli belirtileri hareket etmekle gelen nefes darlığı, göğüs ağrısı ve çarpıntıdır.

Koroner kalp veya kapak hastalıklarının en önemli belirtileri hareket etmekle gelen nefes darlığı, göğüs ağrısı ve çarpıntıdır. Hareket etmekle ortaya çıkan şikayetler, hareketsizlikle birlikte üstü örtülü olarak devam eder, kişide herhangi bir belirti göstermediği için ilerleyen süreçte ciddi sorunlara neden olabilir. Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, "Bir buçuk yıldır devam eden ve ne zaman biteceği net olarak bilinmeyen pandemi dönemi, özellikle kalp hastalıkları açısından büyük risk oluşturuyor. Risk altındaki 65 yaş üstü bireyler başta olmak üzere tüm halkımız evlerinde izolasyonda kalmış, zorunlu olarak sınırlı şartlarla dışarı çıkabilmiş, fiziksel aktiviteleri kısıtlanmış ve kapanma süreçlerinde tüm spor merkezleri faaliyetlerini durdurmuştur. Yaşanan bu süreç neticesinde hareket edemeyen ve maalesef hareketsizliğe bağlı olarak kilo alan kişiler, kalp problemleri olsa dahi hareketsizliğe bağlı şikayet yaşamadıklarından dolayı doktora başvurmamışlardır" dedi.

Amerika'da pandemi döneminde kalp rahatsızlıkları nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuru oranlarının, yüzde 30-40 oranında azaldığının altını çizen Prof. Dr. Cengiz Köksal; "Kalp hastalıklarında ilk başlarda hareket etmekle olan göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi şikayetler, hastalığın ilerleyen safhalarında istirahatte de gelmeye başlar. Fakat hareketsizlik sebebiyle hastalığın ilk safhasında teşhis edilme şansını kaybeden hastalar, ilerleyen dönemlerde hastalığında ilerlemesi ile evde kalp krizi geçirme ve akciğerde su toplanması diye tarif edilen kalp yetmezliği gibi risklerle karşı kaşıya kalmaktadır." Prof. Dr. Cengiz Köksal şunları dile getirdi: "Hastalığın başlangıcında çoğunlukla ilaç tedavisi ve bir takım yaşam şekli değişiklikleri ile kontrol altına alınabilen ve ilerlemesi engellenebilen kalp hastalıkları, ileri safhalarında şikayetlerin istirahatte gelmesi ile çoğunlukla hastanede yatarak tedavi gerektirir. Bu dönemde ise sorun, genelde girişimsel yöntemler ve ameliyat ile çözülebilir. Eğer hasta hastalığın ileri safhalarında, evde kalp krizi geçirmez ve akciğer ödemine girmez ise geçte olsa daha yüksek riskle kalp sorunu çözülebilir."

Maske kullanmanın ve evde olmanın harekete engel olmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Cengiz Köksal, "pandemi döneminde her fırsatta hareket etmek ve asla hareketsiz kalmayıp, kilo kontrolü konusunda da özenli davranmak son derece önemlidir. Bu şekilde göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi şikayetler yaşandığında da doktora başvurmakta gecikmemek gerekir. İdeal olan, günlük yaşamda çalışan ve hareketli insanın hareketle şikayetleri gelince kalp doktoruna başvurması ve sorun büyümeden, kalp krizi geçirmeden hastalığın ilaç ve önerilerle kontrol altına alınmasıdır" diye konuştu.

Etiketler : Koroner kalp veya kapak hastalıkları Bezmialem Vakıf Üniversitesi Prof. Dr. Cengiz Köksal
Yine bambaşka biri oldu

Yine bambaşka biri oldu
Pandemide reklam daha mantıklı

Pandemide reklam daha mantıklı
Final sahnesi için buluştuk

Final sahnesi için buluştuk
Servetini çarçur etti

Servetini çarçur etti
Tom Cruise da Altın Küre savaşında!

Tom Cruise da Altın Küre savaşında!
6 yıldır baktığım yerde

6 yıldır baktığım yerde
Gelinlik provası

Gelinlik provası
İmkansız sevdalar için yazdı

İmkansız sevdalar için yazdı
Linki tıkladılar hacklendiler

Linki tıkladılar hacklendiler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER