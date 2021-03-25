Hareketsizlik, çocukların bağışıklığını düşürüyor

Dr. Öğretim Üyesi Burak Çakçak, Kovid-19 pandemi sürecinde evlerde uzaktan eğitim gören çocukların beslenme rutinlerinin bozulması, güneş ışınına maruziyetin azalması ve hareketsizliğin, kilo problemleri, vitamin ve mineral eksiklikleri ile bağışıklıkta azalmaya neden olabileceğini belirtti. Güneşe çıkmayan çocuklarda D vitamini eksikliğinin sık görüldüğünü vurgulayan Dr. Çakçak, D vitamini eksikliğiyle de kas güçsüzlüğü, bacak ağrıları, büyüme geriliği, huzursuzluk, uykusuzluk, aşırı terleme, tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonlarının ortaya çıktığını kaydetti. En önemli D vitamini kaynağının güneş olduğunu anlatan Dr. Çakçak, ayrıca süt ve süt ürünleri, yumurta sarısı ve balığın da D vitamini kaynağı olduğunu hatırlattı.

