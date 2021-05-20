Hareketsiz yaşam kalp krizine zemin

Acil Tıp Uzmanı Dr. Dündar Parlak, "Obezite, sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, daha önce geçirilmiş kalp rahatsızlığı, ailesel kalp hastalığı gibi durumlar ile beraber 40 yaşın üzerinde iseniz o zaman risk grubundasınız demektir. Risk grubundaysanız her göğüs ağrısı sizin için önemli ve hepsini dikkate almalısınız. Ancak yukarıdaki risklerle beraber tipik göğüs ağrısı olarak tariflediğimiz; en az yarım saattir mevcut, göğsün sol tarafında baskın, sol kola yayılan şiddetli ağrı, beraberinde terleme, sıkışma hissi, mide bulantısı ve sol kola yayılan bir uyuşmanız varsa kalp krizi geçiriyor olmanız muhtemeldir ve hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekmektedir" dedi. Göğüste yanma ve sıkışma hissi, solgunluk, terleme ve nefes darlığının kalp krizinin ilk belirtileri arasında olduğunu belirten Parlak, "Bu belirtiler eğer kalp damarı tam tıkanmış ise saatler boyu devam edebilir, gerekli müdahale yapılmadan ağrının geçmesi çok olası değildir. Eğer damar tam tıkanmamışsa, damarda daralma mevcutsa 10-15 dakika kadar şiddetli göğüs ağrısı şeklinde kendini göstermektedir." Şeklinde konuştu.

