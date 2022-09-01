VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Arıza nedeniyle kapısı açık seyreden metrobüs, yolcuların tepkisi üzerine boşaltıldı
Adalet Bakanı Bozdağ: Türk yargısını eleştirmek, Türk yargısına saldırmak büyük bir haksızlıktır
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 5 gemi daha hareket etti
Bolu'da içme suyundan etkilenen 8 kişinin tedavisi sürüyor
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
ABD'de ortalama yaşam süresi düştü
AB'de gaz depolarında doluluğun artmasına rağmen kış zor geçecek
Gaziantep FK'li Joao Figueiredo, Galatasaray maçının önemini vurguladı
Güç mücadelesinin diğer adı: 'Koridorlar' ve 'Kenar Kuşak'
'Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok' yeniden izleyici karşısına çıkıyor
Balıkçılar sezonun ilk avından döndü
Kayseri'de darbedilen polis memurundan açıklama
Eda'ya kız kardeş geliyor
Trafiğe motosiklet çözümü
Ailecek akvaryum keyfi
Sahneden düştü
3 milyona ayaklarını yerden kesti
Örgüt lideri İBB'den çıktı
Milli İHA'lar ihracat rekoruna uçuyor
NATO 30 Ağustos kutlama mesajını sildi
Kritik petrol zirvesinin tarihi belli oldu!
Batı'nın ikiyüzlülüğü tescillendi
62 savaş uçağı ve 7 gemi Ada'yı ablukaya aldı
İstanbullular dikkat: Sağanak etkili olacak
01 Eylül 2022 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:01 Eylül 2022 Perşembe 07:30:00

Hareketsiz çocuklar kalp hastası adayı!

ABONE OL

Sokaklardaki aktivitelerin giderek azalması, televizyon ve bilgisayar başında geçirilen uzun saatler, ellerden hiç düşmeyen telefonlar... Tüm bunlar son yıllarda çocuklarda düşük efor kapasitesinin giderek yaygınlaşmasına neden oldu.

Sokaklardaki aktivitelerin giderek azalması, televizyon ve bilgisayar başında geçirilen uzun saatler, ellerden hiç düşmeyen telefonlar... Tüm bunlar son yıllarda çocuklarda düşük efor kapasitesinin giderek yaygınlaşmasına neden oldu.

Aktivitelerde çabuk yorulan, nefes nefese kalan, hatta birkaç basamak merdiven çıkmakta dahi zorlanan çocukların oranı azımsanmayacak kadar çoğaldı. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat, çocuklarda düşük efor kapasitesinin mutlaka önemsenmesi gerektiğine işaret ederek, "Efor kapasitesi düşüklüğünde öncelikle kalp hastalıkları ekarte edilmeli. Çocuğun kalbinde sorun yoksa mutlaka 'hareketsizlik' sorgulanmalı ve buna yönelik önlemler alınmalı. Zira çocuklarda hareketsizlik nedeniyle gelişen obezite; diyabet, karaciğer yağlanması, hipertansiyon ile diğer kalp hastalıkları gibi önemli sağlık problemlerini tetikleyebiliyor" diyor.

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT!

Çocukluk çağında efor kapasitesi yaş grubuna göre değişiklik gösteriyor. Düşük efor kapasitesi de yenidoğanda ve süt çocuklarında en sık beslenme sürecinde belirti veriyor. Beslenirken yorulma, terleme ve nefes nefese kalma, tipik belirtilerini oluşturuyor. Oyun çağındaki çocuklarda (3 yaş sonrası) aktivitelerde zorlanma ve buna bağlı olarak oyuna katılmama, efor kapasitesi düşüklüğüne işaret edebiliyor. Okul çağı döneminde spor aktivitelerinde düşük performans sergileyen çocukların da efor kapasiteleri açısından sorgulanmaları büyük önem taşıyor.

TANSİYON VE DİYABETİ TETİKLER

Çocuklarda efor kapasitesi düşüklüğü kalp hastalıkları açısından mutlaka değerlendirilmesi gereken önemli bir sorun. Zira düşük efor; kalp kapak hastalıkları ve kalpte deliğe işaret edebiliyor. Dolayısıyla efor düşüklüğünde ebeveynlerin aklına ilk olarak 'kalp hastalıkları' geliyor. Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat, çocukluk çağındaki efor düşüklüğünün aslında çoğunlukla hareketsiz bir yaşamdan kaynaklandığını belirterek, "Düzenli bir spor yapmak ve hareketli bir yaşam her yaş grubunda çok önemlidir. Bunun nedeni ise metabolizmanın hızını belirleyen en önemli faktörün hareket olması. Hareketsiz yaşam düşük eforu ve düşük efor da kısır döngü içerisinde hareketsizliği tetikliyor. Metabolizma hızının düşmesi sonucu da erken ergenlik ve böylece boy kısalığı gibi önemli sorunlar gelişebiliyor. Ayrıca aşırı kilo alımı ve buna bağlı olarak zamanla diyabet, tansiyon ile kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık problemleri tetiklenebiliyor" diyor.

DÜZENLİ SPOR ÇOK ÖNEMLİ

Düşük efor sorunu yaşayan çocukların düzenli spor yapmaları ve sağlıklı beslenmeleri, başta kalp olmak üzere pek çok önemli hastalığın önlenmesinde anahtar rol üstleniyor. Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat, hareketli bir yaşam için düzenli yapılacak olan sporun yanı sıra çocukların bilgisayar ve akıllı telefon kullanımları ile masa başı aktivitelerinin de kısıtlanması gerektiğini hatırlatarak, "Günümüz koşullarında oyun çağındaki çocuklarda oyun parkları ve kreş aktiviteleri faydalı olabiliyor. Daha büyük çocuklarda da spor okulları ve bireysel aktiviteler büyük yarar sağlıyor" diyor.

Efor testleri yol gösteriyor

Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat, özellikle spor aktivitelerinin seçiminde efor testlerinin yol gösterici olduklarına işaret ederek, şöyle devam ediyor: "Spor aktiviteleri için değerlendirilen bazı çocukların hareketsiz yaşam sürmeleri nedeniyle merdiven çıkarken bile zorlanabildiklerini görüyoruz. Düşük efor kapasitesine sahip çocukların futbol ve basketbol gibi yarışmalı sporlarda zorlanıp bu aktiviteleri yarıda bırakmaları çok mümkün. Dolayısıyla spor aktivitelerinin devam etmesi için efor sorunu yaşayan çocuklara koşu, yüzme ve bisiklet gibi daha hafif ve bireysel sporları öneriyoruz. Efor testi de çocukları uygun spor dallarına yönlendirmemiz konusunda bize yardımcı oluyor."

Etiketler : Hareketsiz çocuklar Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat kalp hastası adayı
40 yaşa Afrika'da kutlama

40 yaşa Afrika'da kutlama
Kopyacı ikizler!

Kopyacı ikizler!
Erçel'den hayranına destek

Erçel'den hayranına destek
Cem ile askerlik hatırası

Cem ile askerlik hatırası
Anne acısı

Anne acısı
Kıskançlık krizi

Kıskançlık krizi
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Tehlikeli yakınlaşma

Tehlikeli yakınlaşma
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes