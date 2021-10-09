Hareketin ruha ve bedene 9 faydası

Yüzme, koşu, yürüyüş, bisiklet, tırmanma, kürek çekme, vücut geliştirme ve dans gibi kasları çalıştıran, kalp hızının belli bir oranda artmasına yardımcı olan, vücudun kalori yakımını kolaylaştıran fiziksel aktivitelerin faydaları saymakla bitmiyor. Medical Park Göztepe Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin düzenli egzersiz yapmanın faydalarını anlattı:



1. MUTLU HİSSETTİRİR



Egzersiz yapmak ruhsal olarak iyi hissetmenize yardımcı oluyor ve depresyon, kaygı, stres gibi rahatsızlık veren duyguları azaltıyor. Bunun yanında olumlu duygular üretmeye yardımcı olan sportif faaliyetler ağrı algısını azalttığı bilinen endorfin üretimini arttırıyor. Fiziksel aktivitenin yoğunluğu ne olursa olsun, ruh haliniz egzersizden fayda görüyor.

2. KİLO VERMENİZE YARDIMCI OLUR



Hareketsizlik kilo alımı ve obezitede önemli bir faktördür. Diyet yaparken, azaltılmış kalori alımı metabolizma hızınızı düşürür ve kilo kaybını geciktirebilir. Diyetin yanında yapılan düzenli egzersiz ise metabolizma hızınızı arttırır ve kilo vermenize yardımcı olarak daha fazla kalori yakmanızı sağlar.

3. KAS VE KEMİK YAPINIZI GÜÇLENDİRİR



Egzersiz, güçlü kas ve kemiklerin oluşması ve korunmasında hayati bir rol oynar. Çünkü egzersiz kaslarınızın aminoasitleri emme yeteneğini destekleyen hormonların salınmasına yardımcı olmasıdır. Egzersiz, kaslarınızın büyümelerine yardımcı olur ve bozulmalarını azaltır.

Bununla birlikte yaş aldıkça kaybolan kas kütlesi ve işlevi yaralanma riskini arttırır. Düzenli fiziksel aktivite ise ortaya çıkabilecek kas kaybını azaltır ve kas gücünüzü korur.

4. METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR



Egzersiz, yaptığınız diyet ve hastalıklardan bağımsız olarak metabolizma hızınızı arttırır. 6 haftadan itibaren yorgunluk hissini azaltır ve kronik yorgunluk sendromunu tedavi eden bir rol oynar.

5. KRONİK HASTALIK RİSKİNİZİ AZALTIR



Hareketsiz yaşam kronik hastalıkların en önemli nedenidir. Düzenli egzersiz insülin direncini azaltır, kalp sağlığını ve vücut kompozisyonunu iyileştirir. Aynı zamanda kan basıncını dengeler ve kolesterol seviyelerini düşürür.

6. CİLDİNİZİ GÜZELLEŞTİRİR



Cildiniz vücudunuzdaki oksidatif stres miktarından etkilenir. Düzenli egzersiz ise hücrelerin korunmasına yardımcı olan doğal antioksidanların üretimini artırır. Aynı zamanda egzersiz kan akışını düzenler ve cilt yaşlanmasını geciktirir.

7. BEYİN SAĞLIĞINIZI VE HAFIZANIZI KORUR



Egzersiz, beyin fonksiyonlarını iyileştirir ve hafıza ile düşünme becerilerini korur. Ayrıca beyin hücrelerinin büyümesini arttıran hormonlarının üretimini destekler. Bununla birlikte beynin hafıza ve öğrenme için hayati önem taşıyan bir parçası olan hipokampüsün boyutunun büyümesini sağlayan egzersiz, ileri yaşlarda zihin fonksiyonlarının sağlıklı olarak devam etmesine destek olur.

8. UYKU KALİTESİNİ ARTTIRIR



Düzenli egzersiz rahatlamanıza ve daha iyi uyumanıza yardımcı olur. Egzersiz sırasında vücut sıcaklığında artış olsa da uyku sırasında vücut sıcaklığını düşürerek uyku kalitesini arttırır. Ayrıca uykuya dalmak için gereken süre olan uyku gecikmesini azaltmaya da yardımcı olur.

9. AĞRI HİSSİNİ AZALTIR



Egzersiz tüm kronik ağrıları azaltır. Kronik bel ağrısı, fibromiyalji, kas krampları, miyofasyal ağrı sendromu, boyun ağrıları gibi çeşitli sağlık durumlarıyla ilişkili ağrıyı kontrol etmeye yardımcı olur.