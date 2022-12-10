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10 Aralık 2022 Cumartesi 07:30:00 - Güncelleme:10 Aralık 2022 Cumartesi 07:30:00

Hapşırırken dikkat! Fıtık olabilirsiniz

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Hapşırdınız ya da hastasınız istifra ettiniz. Kendinizde ani bir güç kaybı ve acı hissederseniz fıtık olma ihtimaliniz çok yüksek.

Hapşırma sırasında aşırı zorlanma ve yüksek basınç hissiyle boyun bölgesinde diskin etrafındaki ligamanın yırtılması ve fıtıklaşması mümkündür. Şiddetli bel ve bacak ağrısı hissedebilir, kuvvet kaybı yaşayabilirsiniz. Hastanın kuvvet kaybını anlayabilmesi için kaybın yüzde 50 olması gerektiğini belirten Dr. Ferit Şeyhzade, yüzde yüz güç kaybı olduğunda kişinin zaten felç yaşayacağını ifade ediyor ve ekliyor: 'Her bel fıtığı felç olmaz ancak nadir durumlarda aksi de olabilir.' Hastada kuvvet kaybı ilerlerse hastanın daha sonraki yaşantısında ciddi problemlere yol açabileceğini, 'düşük ayak' dediğimiz halk arasında felç denilen sorunu beraberinde getirebileceğini söyleyen Dr. Şeyhzade mikrocerrahi yöntemiyle bel fıtığı ameliyatını gerçekleştirildiğinde hastanın günlük yaşamına dönebileceğini ifade ediyor.

AĞRI VE KUVVET KAYBI

Hapşırma veya kusmadan kaçılamasa da devamında gelen ağrı ve kuvvetsizlik ihtimallerinin ciddiye alınması gerektiğini belirten Dr. Şeyhzade, ağır yük kaldırırken daha dengeli hareket edilmelidir" diyor. Hapşırma veya kusma sonrasında çok şiddetli bel ağrısı, bacak ağrısı, bacakta kuvvetsizlik ve uyuşukluk gibi durumlar olduğu zaman 'bunlar geçebilir' diye düşünülmemeli ve beyin cerrahına başvurulması gerektiğini söyleyen Dr. Şeyhzade, tedavi içinse şunları ekliyor: "Öncelikle boynunuza ağır ve dengesiz zorlanmalar yaşatmayın, ters hareketlerden ve örneğin spor yaparken ağır güç denemeleri yapmaktan kaçının. Boyun kütlemesi denilen hareketi ise denemeyin, tehlikeli sonuçları olabilir. Sakin hareketlerle boyun egzersizleri yapın. Özellikle masa başı işlerde çalışan ve yoğun bilgisayar kullanan kişilerin boyun sağlığı için yumuşak hareketlerle yapılan egzersizleri önerilir."

Etiketler : Hapşırırken dikkat fıtık Hapşırma Dr. Şeyhzade
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