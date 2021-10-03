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03 Ekim 2021 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:03 Ekim 2021 Pazar 08:30:00

Hanımeli çiçeği şekeri dengeler

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Kalsiyum, potasyum, manganez ve diğer antioksidanları içeren hanımeli çiçeğiyle hazırlanan çayın, baş ağrısı başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyen bitkisel tedavi uzmanları, bu bitkinin çiçeklerinin yanı sıra yaprak ve tohumlarının da kullanılabildiğini dile getiriyor.

Kalsiyum, potasyum, manganez ve diğer antioksidanları içeren hanımeli çiçeğiyle hazırlanan çayın, baş ağrısı başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyen bitkisel tedavi uzmanları, bu bitkinin çiçeklerinin yanı sıra yaprak ve tohumlarının da kullanılabildiğini dile getiriyor. Hastalıklarla savaşan antioksidanlar bakımından zengin olan hanımeli çiçeği, Journal of Agriculture and Food Chemistry'de yayınlanan bir çalışmaya göre; lonicera caerulea meyvelerinin içindeki polifenollerin inflamasyonları yönetebiliyor ve bu sayede pek çok hastalığa karşı kalkan görevi yapıyor. 2015'te yayınlanan bir çalışma, hanımelinin tip-2 diyabet sahibi olanlarda şikayetleri azalttığını gösteriyor.

HİNDİSTANCEVİZİYLE KARIŞTIRIN

Bu bitkiyle hazırlanan çay insülin direncini artırıyor. Portakal çiçeği öz yağında olduğu gibi, hanımeli çiçeğinin de doğal ve güzel bir kokusu vardır. Saf hanımeli öz yağını bulmak pek kolay değil, ancak bulabilirseniz onu hindistancevizi yağı gibi taşıyıcı bir yağla biraz karıştırıp kullanabilirsiniz. Banyolarda ve ev yapımı temizlik ürünleriyle oda kokularında da güzel bir malzeme olabilir.

GARGARASI DA YAPILIR

Kanamayı durdurucu ve antibakteriyel özelliklerinden dolayı hanımeli ,bazen doğal gargara ve ağız yıkama sularında kullanılabiliyor. Ev yapımı bir ağız suyu elde etmek isterseniz, yarım bardak taze hanımeli yaprağıyla 2 bardak suyu birlikte kaynatabilirsiniz. Karışım kaynadığı zaman altını kısıp 5 dakika daha bekletin. Soğumadan kullanmayın.

Etiketler : Hanımeli çiçeği şeker dengeleme antibakteriyel HİNDİSTANCEVİZİ
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