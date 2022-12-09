Hamilelikte yüksek ateşe dikkat!

Uzmanlar kış aylarında mevsimsel değişikliğe bağlı vücut direncinin azalmaya başladığını, havanın soğuması ile birlikte kreş, okul, işyeri gibi kapalı alanlarda geçirilen sürenin uzadığını, bunun da hastalıklara zemin hazırladığını belirtti. Prof. Dr. Gökalp Öner, "Buna bağlı olarak da gebeler virüslere savunmasız yakalanabiliyorlar. Zaten hamilelik döneminde vücut dirençleri daha hassas olduğu için grip gibi hastalıklar uzun sürebiliyor. Onlar için daha tehlikeli olabiliyor. Özellikle gribe yakalanmak değil, onun önlemini almak daha önemli. Onun için tüm gebelere grip aşısı öneriyoruz. Gribin tedavisinde antibiyotik tedavisi olmuyor. Grip viral bir hastalık. Gebelik özel bir durum. Anne iki tane can taşıyor. Özellikle anne gribe yakalandığı zaman mevsimsel değişikliklere bağlı olarak ateşin çıkması gebeliğin ilk aylarında çocuğun nörolojik sistemini, sinir sistemini etkiliyor" dedi.

