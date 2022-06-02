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02 Haziran 2022 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:02 Haziran 2022 Perşembe 07:30:00

Hamilelikte tetanoz aşısı mutlaka yaptırılmalı

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Hamilelik sürecinde anne adayları, "Aşı olmalı mıyım?" sorusu ile karşı karşıya kalıyor. Birçok kişi, aşıların canlı mikroorganizma içermesi sebebiyle aşıları sakıncalı bulurken bazı aşılar ise anne adayları için hayati önem taşıyor.

Hamilelik sürecinde anne adayları, "Aşı olmalı mıyım?" sorusu ile karşı karşıya kalıyor. Birçok kişi, aşıların canlı mikroorganizma içermesi sebebiyle aşıları sakıncalı bulurken bazı aşılar ise anne adayları için hayati önem taşıyor. Bunların başında tetanoz aşısının geldiğini, kızamık veya kabakulak aşısı gibi canlı organizma içermediği için gebelikte mutlaka yaptırılması gerektiğini ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Behram, gebeliğin 28. haftasında tek doz tetanoz aşısı yaptırılmasını öneriyor. Mikrobu doğada yaygın bulunan ve önlenebilir bir hastalık olan tetanoz, yapılacak aşılar sayesinde önemli bir risk olmaktan çıkıyor. Özellikle de hamilelikte yapılan tetanoz aşısı, anne adaylarında oluşan antikorların bebeğe geçmesini sağlayarak güçlü bir koruma mekanizması yaratıyor. Doç. Dr. Mustafa Behram, bu noktada gebelerin tetanoz aşısı yaptırmakla ilgili soru işaretleri yaşamaması gerektiğinin altını çizdi.

Etiketler : Hamilelikte tetanoz aşısı Dr. Mustafa Behram tetanoz
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