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17 Mayıs 2022 Salı 07:30:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2022 Salı 08:12:00

Hamilelikte ruhsal sorunlar, çocuğa da geçiyor!

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Anne ve bebek ruh sağlığı alanında çalışmalar yürüten Psikiyatrist Dr. Alain Gregoire, dünyada yaklaşık 13 milyon kadının perinatal depresyondan muzdarip olduğunu belirterek anne ruh sağlığının kötü olmasının çocuğun ruh sağlığını olumsuz etkilediğini vurguladı

Anne ve bebek ruh sağlığı alanında çalışmalar yürüten Psikiyatrist Dr. Alain Gregoire, dünyada yaklaşık 13 milyon kadının perinatal depresyondan muzdarip olduğunu belirterek anne ruh sağlığının kötü olmasının çocuğun ruh sağlığını olumsuz etkilediğini vurguladı. Hamilelik dönemi ruh sağlığı sorunlarının çocuklara geçebildiğini belirten Gregoire, çocukların ruh sağlığı için ebeveyn ruh sağlığına yatırımın önemine dikkat çekti. Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, erken dönemde yaşanan bağlanma sorunlarının gelecekte çocukta önemli sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunarak "Yeni doğanla bağ kurma güçlüğü sonucunda bebeğin fiziksel ve nöropsikiyatrik gelişim sorunları olabilir" dedi.

Etiketler : Hamilelikte ruhsal sorunlar Uzmanı Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver perinatal depresyon
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