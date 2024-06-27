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27 Haziran 2024 Perşembe 21:43:00 - Güncelleme:27 Haziran 2024 Perşembe 21:43:00

Hamilelikte kaşıntı normal mi?

Kaynak: GUNES.COM

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Hamilelik dönemi bazı problemleri beraberinde getirebiliyor. Hamilelik döneminde oluşan çatlaklar da bazı durumlarda kalıcı olabiliyor. Çatlakla gelişen cilt hastalıkları da oldukça doğal karşılanıyor. Fakat bazı kaşıntılarda dikkatli olunmasında fayda var. İşte o dikkatli olunması gereken, geceyi gündüz ettiren kaşıntılar…

Hamilelik döneminde yaşanan kaşıntılar oldukça normaldir. Fakat fazlası bir sağlık sıkıntısının habercisi olabilir. Hamilelik ve lohusalık döneminde yaşanan büyük kaşıntılar için ebeniz ya da doktorunuza haber verebilirsiniz.

HAMİLELİKTE KAŞINTI NASIL GEÇER?

Bol giysiler giymek kaşıntıyı ve cilt tahrişini önlemeye yardımcı olabilir.

Sentetik malzemeler yerine pamuk gibi doğal olanları tercih edin. Bunlar "nefes alabilir" ve havanın cildinize yakın dolaşmasına izin verir.

Soğuk bir banyo yapmak, losyon veya nemlendirici sürmek de kaşıntıyı yatıştırır.

Bazı kadınlarda parfümlü ürünler de ciltte kaşıntıya neden olabilir. Bu nedenle hamilelik sürecinde parfümsüz losyon veya sabun kullanmayı deneyebilirsiniz

Etiketler : hamilelik çatlakları gebelik cilt hastalıkları gece kaşıntısı
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