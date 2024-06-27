Hamilelikte kaşıntı normal mi?

Hamilelik döneminde yaşanan kaşıntılar oldukça normaldir. Fakat fazlası bir sağlık sıkıntısının habercisi olabilir. Hamilelik ve lohusalık döneminde yaşanan büyük kaşıntılar için ebeniz ya da doktorunuza haber verebilirsiniz.

HAMİLELİKTE KAŞINTI NASIL GEÇER?

Bol giysiler giymek kaşıntıyı ve cilt tahrişini önlemeye yardımcı olabilir.

Sentetik malzemeler yerine pamuk gibi doğal olanları tercih edin. Bunlar "nefes alabilir" ve havanın cildinize yakın dolaşmasına izin verir.

Soğuk bir banyo yapmak, losyon veya nemlendirici sürmek de kaşıntıyı yatıştırır.

Bazı kadınlarda parfümlü ürünler de ciltte kaşıntıya neden olabilir. Bu nedenle hamilelik sürecinde parfümsüz losyon veya sabun kullanmayı deneyebilirsiniz