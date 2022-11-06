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06 Kasım 2022 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:06 Kasım 2022 Pazar 08:30:00

Hamilelikte grip aşısı bebeği de korur

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Anne adayında akciğer hastalığı varsa, bağışıklık sistemi güçsüzse, gebeliğe bağlı şeker veya hipertansiyon gibi ek hastalığı varsa Kovid aşısı olunmalı. Grip aşısı ise her gebeye mutlaka önerilir.

Anne adayında akciğer hastalığı varsa, bağışıklık sistemi güçsüzse, gebeliğe bağlı şeker veya hipertansiyon gibi ek hastalığı varsa Kovid aşısı olunmalı. Grip aşısı ise her gebeye mutlaka önerilir.

Dünyada Kovid-19 pandemisi ile mücadele ederken maske, mesafe, hijyen kuralları sayesinde grip vakaları yok denecek kadar azalmıştı. Ancak bu sene tüm dünyada ciddi bir grip salgını yaşanıyor. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, hamilelik döneminde grip ile ilgili anne adaylarına tavsiyeler verdi. Prof. Dr. Gökalp Öner, "Kovid aşısı özellikle risk grubundaki anne adaylarına önerilir. Örneğin anne adayında akciğer hastalığı varsa, bağışıklık sistemi güçsüzse, gebeliğe bağlı şeker veya hipertansiyon gibi ek hastalığı varsa Kovid aşısı olunmalı. Grip aşısı ise her gebeye mutlaka önerilir. Özellikle 24. haftadan sonra grip aşısı yaptıran hamileler, anne karnında doğacak bebeklerini de aşılamış olurlar ki bu çok önemli. Çünkü yenidoğan bebekler grip virüsü kaparsa çok ağır geçirir. Ancak gebelikte anne aşılanırsa bebek de bağışıklık kazanır ve doğunca gribi hafif geçirir." diyerek aşıların öneminden bahsetti.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLÜ TUTMAK İÇİN ÖNERİLER

"Beslenme şeklinin üremeye etkisi olduğu kadar, gebeliğin sağlıklı ilerlemesinde de yüzde yüz etkili" diyen Öner, "Çünkü vitamin eksiklikleri sağlıklı gebeliğin hem oluşumunda, hem de sağlıklı devam etmesinde olumsuz etkiler. Vitamin desteği anlamında propolis, C ve D vitamini, çinko, selenyum önemli. Anne adaylarının tüketmemesi gerekilen besinler 350 gramdan büyük balıklar çünkü büyük balıklarda cıva bulunuyor. Çiğ et ve et ürünleri kesinlikle tüketilmemeli; içinde toksoplazma olabilir ve bebeği olumsuz etkiler. Pastörize olmayan süt ve süt ürünlerinde brucella var ve kesinlikle kullanılmamalı. Çiğ yumurta ve çiğ yumurta içeren mayonez ve ıslak kekte de salmonella mikrobu olduğundan gebelikte tüketilmemeli. Ayrıca paketli yiyeceklerde bisfenol bulunduğundan gebelikte uzak durulmalı. Ayrıca rafta uzun süre kalmış sakatatlar da gebelikte yasak. Tabii ki asitli içecekler de gebelikte önerilmez. Gebelikte ve hatta gebelik planlamadan en az 3 ay öncesinde sigara ve alkol kesinlikle bırakılmalı; hem düşükleri tetikler, hem de bebeğin zeka gelişimini olumsuz etkiler" diyerek hamilelere önerilerde bulundu.

MASKE KULLANMAYA DEVAM ETMELİ

"Hamileler özellikle bu aylarda güneşe aldanıp ince giymemeli" diyen Prof. Dr. Gökalp Öner, "Ayrıca anne adayları bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için günde 1 bardak portakal suyu içmeli. Çalışmak zorunda olan gebeler özellikle toplu taşıma kullanıyorlarsa maske takmalı ve el dezenfektanı kullanmalı" diyerek hamileleri maske konusunda uyarıyor.

Etiketler : Hamilelikte grip aşısı bebeği de korur BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLÜ TUTMAK Hamileler
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