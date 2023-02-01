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01 Şubat 2023 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:01 Şubat 2023 Çarşamba 09:00:00

Hamilelikte doğru beslenme mide bulantısını önlüyor

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Gebelik boyunca sağlıklı beslenme hem anne adayı hem de bebek için oldukça önemli.

Gebelik boyunca sağlıklı beslenme hem anne adayı hem de bebek için oldukça önemli. Sağlıklı bir gebelik süreci için temel bileşenlerin uygun kilo alımı, dengeli beslenme, düzenli egzersiz, uygun ve zamanında doktor kontrolü altında vitamin ve mineral takviyesi kullanmak olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "Hamilelikte ilk 3 aydan sonra normal günlük gereksinime ek her gün yaklaşık 300 ekstra kaloriye ihtiyaç var. Bu kaloriler dengeli bir protein, meyve, sebze, bitkisel kaliteli yağlar ve kepekli tahıl diyetinden alınmalı. Şekerli ve unlu yiyecek-içecekler minimumda tutulmalı. Sağlıklı ve dengeli bir diyet, bebeğin sağlıklı gelişimine katkı sağladığı gibi mide bulantısı ve kabızlık gibi bazı hamilelik semptomlarını azaltmaya da yardımcı olabilir" dedi.

Etiketler : Hamilelik doğru beslenme mide bulantısı
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